Βουλή - Μητσοτάκης: Η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός για τη ΝΔ

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην συζήτηση για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. "Πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του.



«Το μήνυμα που καλείται να εκπέμψει σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο είναι μήνυμα ενότητας και εθνικής ευθύνης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

«Για πρώτη φορά το υπουργείο άμυνας επεξεργάστηκε τόσο γρήγορα προγράμματα αγοράς οπλικών συστημάτων που είναι τόσο σημαντικά. Όχι μόνο γιατί το επέβαλλαν ο προκλήσεις των γειτόνων, αλλά και προκειμένου για να αξιοποιηθεί η συγκυρία. Εθνική απόφαση με διεθνή προσανατολισμό» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η εθνική αντιπροσωπεία καλείται σήμερα να εξουσιοδοτήσει του αρμόδιους χειριστές να ολοκληρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες των σημαντικών συμβάσεων. Το κύριο μέρος τους αφορά της φρεγάτες "Μπελαρά" οι οποίες έρχονται να ανανεώσουν τη ραχοκοκαλιά του στόλου. Η επιφάνεια και ο βυθός των θαλασσών μας θωρακίζονται απόλυτα. Οι νέες φρεγάτες συνεργάζονται με τα νέα μαχητικά Ραφάλ και με τα ανυποβρυχιακά ελικόπτερα Ρόμεο».

Συνδέονται αυτές οι επιλογές – είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - επίσης με ταυτόχρονη προμήθεια τορπιλών βαρέως τύπου ενώ οι νέες φρεγάτες θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τέσσερα ακόμα νέα πλοία επιφάνειας με γνώμονα πάντα τις εισηγήσεις του Ναυτικού μας. «Πρόκειται για άλλα λόγια για ένα συνεκτικό και καλά διαρθρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο απλώνεται και στους τρεις κλάδους των Ε.Δ» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

"Πετύχαμε μια αγορά εξαιρετικά επωφελή για τη χώρα"

«Οι τιμές αγοράς είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, πολύ χαμηλότερες από τις αρχές. Πετύχαμε μια αγορά εξαιρετικά επωφελή για τη χώρα. Η αποπληρωμή γίνεται σε μεγάλο βάθος χρόνου» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ακόμα πως εργασίες έχουν δυνατότητα να αναλάβουν και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

«Η συγκεκριμένη πτυχή του εθνικού αμυντικού μας προγράμματος απαντά στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Συμβαδίζει με τις ισχυρές συμμαχίες. Υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Κινητοποιεί δυνάμεις εθνικής οικονομίας , δεν ξεφεύγει όμως από την απαραίτητη δημοσιονομική ισορροπία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «τα Ραφάλ θα μπορούν να συνθέτουν μία αυτόνομη μοίρα. Η παράδοσή τους έως τα τέλη ‘24 θα μπορεί να ακολουθεί διαρκή εξέλιξη συστημάτων. Στο Αιγαίο θα περιπολούν τα πιο εξελιγμένα Ραφάλ. Και αυτή η επιλογή υπήρξε εισήγηση Ελλήνων Ικάρων».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα «Ραφάλ διαθέτουν πτητικά χαρακτηριστικά με τα οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι οι χειριστές. Πρόκειται για τα στελέχη των Ε.Δ τα οποία αποτελούν πάντα το μεγάλο μας όπλο. Αξίζουν να έχουν τα πιο σύγχρονα μέσα και κυρίως δικαιούνται την ευγνωμοσύνη και το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Ένα μικρό δείγμα η απαλλαγή από κάθε φόρο πτητικών επιδομάτων. Ανακουφίζει τους ενστόλους αίροντας πολύχρονη αδικία εις βάρος τους και θα έχει και συνέχεια. Γύρω από το κόστος και πλαίσιο των Ραφάλ επιτρέψτε μου να ζητήσω αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι η χώρα εξασφάλισε τα Ραφάλ φθηνότερα και σε συντομότερο χρονικό διάστημα».

"Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο μίξερ το «Όχι» στα Rafale και το «Ναι» στις φρεγάτες και βγάζει «Παρών» "

«Μου έκανε πολύ εντύπωση η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνολικά στο ζήτημα το οποίο συζητούμε», ανέφερε, συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Λέτε ναι στις φρεγάτες και τις τορπίλες, λέτε όχι στα Rafale. Όλα τα βάζετε σε κάποιο κοινοβουλευτικό μίξερ για να καταλήξουμε στο παρών. Αυτό είναι υπεύθυνη στάση αξιωματικής αντιπολίτευσης;».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Καταψηφίσατε τη συμμαχία με τη Γαλλία, καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεστε να καταψηφίσετε και τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, καταψηφίσατε τις συμφωνίες για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Να δώσετε μια διευκρίνιση για αυτό που άκουσα από τον εξάδερφό σας, τον κ. Γ. Τσίπρα ότι "η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός". Είναι έτσι; Επιμένετε ότι η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Για αυτή την παράταξη η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος σκοπός. Εκτός αν εννοούσατε κάτι τελείως διαφορετικό οπότε θα έχει την ευκαιρία ο εξάδελφός σας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις».

"Η ευημερία του πολίτη και η ασφάλεια της πατρίδος είναι διαρκείς και παράλληλες"

Η Αθήνα συγχρονίζοντας το βήμα της με το Παρίσι δεν έδωσε απλώς έναν πιο επιχειρησιακό χαρακτήρα σε μια συμμαχία. Αντίθετα τη διευρύνει σε συγκοινωνούντα γεωπολιτικά επίπεδα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, τόνισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο οι κοινές δράσεις την καθιστούν σημείο ενδιαφέροντος όλου του κόσμου.

«Τα ρητορικά πυροτεχνήματα των γειτόνων κλιμακώνονται» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η Γαλλία στέλνει γρήγορα και με σαφήνεια τα δικά της μηνύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα διαστρέφει την αλήθεια. Πήραν άμεση απάντηση από όλους ώστε να στραφούν σοφότεροι στα εσωτερικά τους θέματα. Η πόρτα μας είναι κλειστή σε κάθε απειλή πάντα, και ανοικτή σε διάλογο. Η χώρα μας είναι περήφανη για την οικονομία της και τη δημοκρατική της λειτουργία. Χώρα που επιδεικνύει συνέπεια σε κάθε συμμαχία της. Αυτό οφείλει να το αντιληφθεί η Δύση. Εδώ δεν χωρούν πια ίσες αποστάσεις. Το υψηλό κόστος αναγκαίας αμυντικής θωράκισης δεν ξεπερνά τις αντοχές της οικονομίας. Η ευημερία του πολίτη και η ασφάλεια της πατρίδος είναι διαρκείς και παράλληλες».

"Κάθε οικονομική απόφαση θα έχει το μέτρο της λογικής"

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη στήριξη της κοινωνίας από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί η επιδότηση σε λογαριασμούς νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών. Ήδη έχουν διατεθεί 2 δισ. ευρώ» είπε και συμπλήρωσε: «Δεύτερον θα ανακοινωθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πολύ ψηλότερη της πρώτης. Τρίτον τα βάρη από τους φόρους θα συνεχίσουν να μειώνονται όπως πράξαμε με την πρόσφατη ανακοίνωση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ».

«Ποτέ δεν θα επιτρέψω επιπόλαιες κινήσεις που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω και θα την ανάγκαζαν να καταφύγει στην επιβολή φόρων στερώντας την ανάπτυξη. Δεν θα επιστρέψουμε στα ελλείμματα και στη διεθνή αναξιοπιστία» επισήμανε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Κάθε μέτρο θα έχει το μέτρο της λογικής και του κοινού συμφέροντος και θα είναι στοχευμένο. Η ασπίδα της άμυνας είναι και ασπίδα της οικονομίας. Και η οικονομία είναι και ασπίδα της άμυνας. Οδηγούς οφείλουμε να έχουμε τη σύνεση και την τόλμη».

"Ακόμα και το «Παρών» σημαίνει «Απών»"

«Η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες στη διετή καταιγίδα της πανδημίας» τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της ομιλίας του, παραδεχόμενος πως «σίγουρα δεν έλειψαν λάθη και αστοχίες στις οποίες (ωστόσο) απαντά ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος και μια οικονομία που αναπτύσσεται και πρωταγωνιστεί στην προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Δύο ρήματα. Νιώθουμε και προσπαθούμε. Παραμένουν άλυτα προβλήματα. Το δεύτερο ρήμα σηματοδοτεί το καθημερινό μας χρέος να γινόμαστε καλύτεροι» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε πως «Με αυτό το πνεύμα μετέχουμε στη σημερινή διαδικασία της Βουλής. Αυτό απαιτεί και ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά την εθνική άμυνα. Θα ζητήσω ενότητα, ωριμότητα και θετική συμβολή. Υπάρχουν άλλα πεδία για κομματικούς διαξιφισμούς. Τώρα είναι μια ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα συμπαράταξης και δυναμικής ετοιμότητας για όποιον επιδιώξει να βρεθεί απέναντί μας. Πάνω από όλα να εκπέμψουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι κάθε πολιτική διαφωνία σταματά εκεί που ξεκινά το συμφέρον της πατρίδας. Σε τέτοιες επιλογές δεν υπάρχουν κ. Τσίπρα ταλαντεύσεις. Ακόμα και το "παρών" σημαίνει "απών"», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

