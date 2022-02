ΗΠΑ: επιβάτης αεροπλάνου επιχείρησε να...ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Λος Άντζελες από την Ουάσιγκτον

Πανικός επικράτησε σε πτήση της American Airlines, καθώς ένας επιβάτης επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα σκορπώντας τον τρόπο.

Ολα έγιναν κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Λος Άντζελες από την Ουάσιγκτον, καθώς ένας επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους την Κυριακή, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να εκτραπεί προς το Κάνσας Σίτι.

Την λύση έδωσε μια αεροσυνοδός που τον σταμάτησε χτυπώντας τον με μια καφετέρια, ενώ ο επιβάτης προσπάθησε να μπει και στο πιλοτήριο.

«Ένιωθα σαν το αεροπλάνο να πέφτει ελεύθερα και πολλοί φοβήθηκαν το χειρότερο γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν πλήρη επίγνωση του τι εκτυλισσόταν», έγραψε στο Twitter ένας επιβάτης της πτήσης, ο οποίος ανέφερε ότι ο επιβάτης ήταν μεσήλικας. Η αεροσυνοδός φέρεται να χτύπησε τον άνδρα αρκετές φορές με την καφετιέρα, ενώ οι επιβάτες τον συγκρατούσαν.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η American Airlines λέγοντας ότι η πτήση άλλαξε προορισμό «λόγω ενός απείθαρχου επιβάτη που παρουσίαζε ακανόνιστη συμπεριφορά, ο οποίος τελικά συγκρατήθηκε από το πλήρωμά μας και με τη βοήθεια άλλων επιβατών. Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι και οι αρχές επιβολής του νόμου ανέλαβαν την κατάσταση στην άφιξη.»

Μάλιστα η American Airlines ευχαρίστησε το πλήρωμα πτήσης και τους επιβάτες που βοήθησαν το πλήρωμα. Το FBI από την πλευρά του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι υπό κράτηση.

Η πτήση, πάντως, σύμφωνα με ραντάρ ανίχνευσης έκανε μια γρήγορη και ξαφνική στροφή για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι το απόγευμα της Κυριακής.

Η πτήση, American Airlines 1775, είχε αναχωρήσει από το Λος Άντζελες το πρωί της Κυριακής. Η Ένωση Επαγγελματιών Αεροσυνοδών (APFA) ζήτησε να σταματήσει αυτή η βίαιη συμπεριφορά και σε ανακοίνωσή της αναφέρει.

«Η APFA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις αεροσυνοδών και πρακτόρων εξυπηρέτησης πελατών, το Υπουργείο Μεταφορών, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και το Κογκρέσο για να διασφαλίσει ότι αυτοί οι παραβάτες διώκονται σε πλήρη έκταση του νόμου με κατάλληλα πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις και ισχύουσες απαγόρευση πτήσεων».

RT News, [2/14/2022 5:00 PM]



An American Airlines flight was diverted after a passenger tried to break into the cockpit and open the exit door - before he was subdued with a coffee pot to the head. pic.twitter.com/WxbcMaKa3M