Αιγάλεω: Ληστές ξυλοκόπησαν ηλικιωμένη

Την απόλυτη φρίκη βίωσε η ηλικιωμένη στα χέρια των ληστών που την ξυλοκόπησαν άγρια.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ληστές την παγίδευσαν στο σπίτι της στην οδό Καππαδοκίας στο Αιγάλεω και τη χτύπησαν για να της αποσπάσουν χρήματα.

Η 80χρονη αντιστάθηκε με αποτέλεσμα ο ληστής να την απειλήσει με μαχαίρι και στη συνέχεια να της κλέψει τα σκουλαρίκια που φορούσε σκίζοντάς τα αυτιά της. Η γυναίκα, αιμόφυρτη, κατάφερε να βγει ως την πόρτα και να καλέσει σε βοήθεια.

Όπως περιγράφει η ίδια, μία 35χρονη της χτύπησε για να της χητήσει λίγο νερό γιατι είχε βλάβη στο αυτοκίνητό της. Χαρακτηριστικά αναφέρει στο Πρώτο Θέμα η ηλικιωμένη: «Πήγα να ανοίξω την πόρτα, περπάτησα στο διάδρομο και αυτή κράτησε την εξώπορτα ανοιχτή. Αυτός ήταν στα σκαλιά και με άρπαξε. Λέω ‘τι έγινε Παναγία μου’, νόμιζα ήταν η εγγονή μου. Τα λεφτά σου μου λέει και μου βουλώνει το στόμα»

Στη συνέχεια ο δράστης την κλείδωσε στο σπίτι της και άρχισε να την χτυπά με μανία. «Μου βούλωσε το στόμα και με χτύπαγε. Και μου έλεγε ‘φέρε τα λεφτά’. Του λέω ‘θα στα δώσω, άφησε με’ άλλα συνέχιζε να με χτυπάει. Στο πρόσωπο, στο κεφάλι» και συνεχίζει: «Με πέταξε κάτω. Το σπίτι ήταν όλο αίματα. Όσο έψαχνε στα δωμάτια, έφυγα, μπήκα στο διάδρομο και φώναξα. Είχα ένα μαχαίρι στο τραπέζι, το πήρε, το έβαλε στο λαιμό μου και μου έλεγε ‘θα σε σφάξω».

Έντρομη η 80χρονη περιγράφει ακόμη: «Μου πήρε το σκουλαρίκι από το αυτί. Το τράβηξε, ούτε που το κατάλαβα. Μου έσκισε το αυτί, είχε γεμίσει όλο το σπίτι αίματα».

Το Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω διεξάγει έρευνα για τη σύλληχη των δραστών ενώ από βιντεοληπτικό υλικό αναγνωρίστηκε πως το όχημα διαφυγής, ανήκει σε σεσημασμένο κακοποιό στα Δυτικά προάστια.

