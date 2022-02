Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 μέσα στο γηροκομείο στα Χανιά (βίντεο)

Οι μαρτυρίες τροφίμων και εργαζομένων και η αγγελία πώλησής του την ώρα που οι ιδιοκτήτες έμπαιναν στη φυλακή.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου και το Νίκου Τσιλιμπουνιδάκη

Nα … ξεφορτωθούν το κτίριο που στεγαζόταν το γηροκομείο Χανίων, φαίνεται πως προσπαθούσαν με αγγελία σε ιστοσελίδα ομογενών, οι δυο συνιδιοκτήτριες του που έχουν προφυλακιστεί με την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας 30 φιλοξενούμενων. Στο γηροκομείο – παρά την χιονοστιβάδα αποκαλύψεων – παραμένουν περίπου 40 ηλικιωμένοι. Η κάμερα του ΑΝΤ1 και ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης μπήκαν στον χώρο και ρώτησαν τους εναπομείναντες τρόφιμους για τις σοβαρές καταγγελίες που φτάνουν στις επίσημες αρχές.

Την ώρα που οι δύο συνιδιοκτήτριες του ιδιωτικού γηροκομείου Χανίων (μητέρα και κόρη) πέρασαν την πόρτα των φυλακών Νεάπολης, προφυλακισμένες με την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση 30 τροφίμων, η αγγελία πώλησης του ακινήτου που στεγάζει την έως και σήμερα ανοιχτή δομή, κάνει το γύρω του διαδικτύου.

Η 63χρονη ιδιοκτήτρια του γηροκομείου με αγγελία της σε ιστοσελίδα ομογενών πάλευε, εδώ και καιρό να πουλήσει το κτίριο, έναντι 3,7εκατομμηυρίων ευρώ!!! Στο κείμενο της αγγελίας παραθέτει φωτογραφίες από το γηροκομείο, επισημαίνει ότι η μονάδα έχει πληρότητα 50 κλινών, ενώ υπάρχει λίστα αναμονής για εισαγωγή ασθενών στο γηροκομείο, ενώ σε πρώτο ενικό η ιδιοκτήτρια, φυσικά δεν αποκαλύπτει τους πραγματικούς λόγους αποχώρησής της από την μονάδα.

Ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης με την κάμερα του ΑΝΤ1 μπαίνει στους εσωτερικούς χώρους του γηροκομείου, μετά από άδεια από τους νομικούς εκπροσώπους του ιδρύματος. Όλα μοιάζουν φροντισμένα, μακριά από τις περιγραφές των μηνυτών. Οι συνολικά 39 τρόφιμοι που παραμένουν στο γηροκομείο σπεύδουν να δηλώσουν την αντίθεσή τους με τα όσα έχουν ακουστεί και συμπεριλαμβάνονται στις 13.000 σελίδες της ογκωδέστατης δικογραφίας.

«Εδώ περνάμε πολύ καλά (σχεδόν κλαίει) περνάμε πολύ ωραία», λέει τρόφιμος του γηροκομείου και συμπληρώνει πως «είναι όλα ψέματα, μας αλλάζουν, μας χτενίζουν». Διαψεύδει ότι έδεναν τους τρόφιμους.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατεβαίνει στο υπόγειο της δομής, όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις τροφίμων και πρώην εργαζομένων, εκεί περιγράφονται περιστατικά κακομεταχείρισης ηλικιωμένων

«Εγώ εργάζομαι 5 χρόνια εδώ, είχε ψέματα όλα, εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπώ μέσα από την καρδιά μου!», λέει εργαζόμενη στο γηροκομείο.

Στο μεταξύ, δεν έχουν σταματήσει οι καταγγελίες σε βάρος του γηροκομείου Χανιών! Δυο εβδομάδες πριν εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος μελών του ιδρύματος και ενώ το γηροκομείο βρισκόταν σε στενό κλοιό ελέγχου από τις διωκτικές αρχές, η – προφυλακισμένη σήμερα – ιδιοκτήτρια του γηροκομείου, συνελήφθη για αρπαγή 82χρονης ηλικιωμένης από το σπίτι της και εισαγωγή της χωρίς την θέλησή της στο γηροκομείο, προκειμένου το σπίτι όπου διέμενε η ανυποψίαστη γυναίκα με πληρεξούσιο να περάσει σε τρίτα χέρια!

«Πήγαν να πουλήσουν το ακίνητο, τα έπιπλα της τα είχαν όλα αμπαλάρει για να απομακρυνθούν», δηλώνει ξάδελφος θύματος, ενώ 82χρονη, θύμα του γηροκομείο «…επέμεναν να μου λένε ότι πρέπει να πάω μαζί τους, ότι είναι για το καλό μου, ότι αν συνεχίζω να μένω σπίτι μου θα πεθάνω από το κρύο λόγω της βαρυχειμωνιάς. Μου είπαν ότι θα με πήγαιναν στο ίδρυμα, και εκείνες θα καθάρισαν το σπίτι και θα το επισκεύαζαν κιόλας. Φοβήθηκα και πήγα μαζί τους».

Όταν οι συγγενείς της ανυποψίαστης γυναίκας πήγαν στο σπίτι και είδαν ότι τα έπιπλα ήταν αμπαλαρισμένα για αν απομακρυνθούν και το οίκημα ήταν έτοιμο προς εκποίηση, υπέβαλαν μήνυση, στις 23 Ιανουαρίου η ιδιοκτήτρια συνελήφθη για αρπαγή και αφέθηκε ελεύθερη, για να συλληφθεί εκ νέου λίγες ημέρες αργότερα , για την σοκαριστική υπόθεση των ύποπτων θανάτων τροφίμων στο ίδρυμά της.

