Αμυντική συμφωνία: Πέρασε από τη Βουλή

Πέρασε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Ευρεία πλειοψηφία εξασφάλισε το νομοσχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.

Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στις πρώτες ομιλίες όσο και στις δευτερολογίες, ανταλλάσσοντας εκατέρωθεν «πυρά».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, απαντώντας στα όσα ανέφερε νωρίτερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε «Κύριε Τσίπρα θα ήθελα καταρχάς να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ως προς τις σημαντικές επιλογές που έκανε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ψηφίσατε τη συμφωνία μερικής οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. Είπατε παρών. Καταψηφίσατε τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη Γαλλία. Καταψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Δεν υπερψηφίζετε τις σημερινές συμφωνίες επικαλούμενος τη διαφωνία με την πρόσθετη αγορά των έξι Ραφάλ. Καταγράφετε η ψήφος σας ως ένα ηχηρό παρών. Αντιλαμβάνομαι ότι θα καταψηφίσετε και τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Μετά απορείτε γιατί σας αποκαλούμε εθνική παραφωνία».

«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η χώρα έχει πια τη δυνατότητα να έχει το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά το οποίο να είναι σε θέση να κατασκευάσει μεγάλα πλοία επιφανείας ή να επισκευάσει» είπε, συνεχίζοντας την δευτερολογία του ο πρωθυπουργός. «Ταυτόχρονα με την απόκτηση των φρεγατών Μπελαρά, υπογράψαμε συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμυντικής συνδρομής και την καταψηφίζετε» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ρώτησε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Μα δεν είναι ωφέλιμη; Μα είδατε κανένα Έλληνα να πηγαίνει στο Μαλί και στην υποσαχάρια Αφρική;». Για να συμπληρώσει: «Είστε υπόλογος για αυτό το οποίο κάνατε. Η συμφωνία βάζει τις βάσεις κ. Τσίπρα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Εσείς την καταψηφίσατε. Σήμερα είπατε ότι το πρόβλημά σας ήταν τα έξι πρόσθετα Ραφάλ. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια πλήρης μοίρα συγκροτείται από 24 αεροσκάφη και όχι από 18. Ρίξτε και μία ματιά στο τι λέει και η άλλη πλευρά. Όταν εμείς ήρθαμε στα πράγματα η Τουρκία είχε παραγγελία για 100 f35. Δεν υφίσταται γιατί οι ΗΠΑ και το Κογκρέσο έβαλε βέτο στην πώληση αυτών των αεροσκαφών και επιλέγει την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταίρο στην νοτιοανατολική μεσόγειο. Παραδώσατε την ΕΑΒ σε τραγική κατάσταση. Σήμερα ο εκσυγχρονισμός των f16 προχωράει. Κλείνουμε όλες τις εκκρεμότητες στην Πολεμική Αεροπορία για τα επόμενα αρκετά χρόνια».

«Το παρών είναι απών. Δεν υπάρχει παρών» είπε εκ νέου ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της δευτερολογίας του, απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Δρίτσα. «Είναι υπεύθυνη στάση αυτή; Το παρών κ. Δρίτσα είναι απών από το μέτωπο της εθνικής συστράτευσης. Έχετε χρόνο να αλλάξετε την ψήφο σας». Επανερχόμενος στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι «στο β' σκέλος της ομιλίας σας περιγράφετε τη δική σας φιλοσοφία για το πως αντιλαμβάνεστε την εξωτερική πολιτική» για να εξηγήσει: «Να θυμίσω τι έχει πετύχει η χώρα αυτούς τους 31 μήνες στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής. Επαναλάβατε ότι η μεγάλη σας εθνική επιτυχία είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς έχουμε επεκτείνει στο Ιόνιο στα 12 μίλια και έχουμε υπογράψει μερική συμφωνία με την Αίγυπτο και έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής με την Αλβανία ότι θα υπογράψουμε συνυποσχετικό και θα πάμε στη Χάγη για να λύσουμε το θέμα της ΑΟΖ. Δείχνουμε σε όλους ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να μιλά για το διεθνές δίκαιο αλλά να παίρνει και αποφάσεις σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Επ’ αόριστο είναι η συμφωνία με τις ΗΠΑ; Γιατί λέτε ψέματα;» είπε ο πρωθυπουργός ρωτώντας τον Αλέξη Τσίπρα. «Εάν ο ελληνικός λαός σας εμπιστευόταν πάλι και έρθετε στην εξουσία - ο κ. Τσιπράς ζητά εκλογές φαντάζομαι γιατί πιστεύει ότι θα τις κερδίσει – και συμπληρωθεί η πενταετία, θα καταγγείλετε τη συμφωνία; Περιμένω την απάντησή σας. Γιατί περισσεύει ο λαϊκισμός». Και ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε εκλεγεί το 1981 με κεντρικό σύνθημα "έξω οι βάσεις του θανάτου" και ήρθε το 1983 και υπέγραψε 5ετή επέκταση των συμφωνιών».

«Ναι στη νόμιμη μετανάστευση με κανόνες, όχι στην παράνομη μετανάστευση», συνέχισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα και είπε: «Θυμόμαστε πολύ καλά τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής. Όταν μιλάμε για ανθρωπισμό, η Μόρια και το κολαστήριο της Μόριας δικό σας δημιούργημα ήταν. Σήμερα δεν έχει σχέση με το χάος που παραδώσατε. Αυτό το θέμα εμείς το λύσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια, έστω κι αν σας ενοχλεί». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Είναι ξεκάθαρο κ. Τσίπρα ότι βρίσκεστε σε μία κατάσταση έντονης αμηχανίας και έντονων εσωκομματικών πιέσεων. Εξού και τα συγκεχυμένα μηνύματα. Μου υπενθύμισε κάποιος γνωστός μου, την συγκεκριμένη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη φράση του αγαπημένου σας Μάο, να μας θυμίσετε τη μοίρα όσων την πίστεψαν και μίλησαν ελεύθερα. Είπε και κάτι άλλο ο Μάο, ότι "τώρα είναι ώρα να απαλλαγούμε από τα ζιζάνια" και τους έστειλε όλους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης».

Τσίπρας: Ο πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό το κύρμα οργής στην κοινωνία

«Βρίσκεστε σε βαθύτατο εκνευρισμό. Ανεβήκατε να απαντήσετε για τα θέματα που σας έθεσα για τους εξοπλισμούς και την εξωτερική πολιτική και καταλήξατε να μου απαντάτε στα τσιτάτα του Μάο Τσετούνγκ ως ιστοριοδίφης και αναλυτής της κομμουνισιτκής παράδοσης», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στη δευτερολογία του πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι ο εκνευρισμός που αποδίδει στον κ. Μητσοτάκη έχει να κάνει με το ότι «βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό το κύρμα οργής στην κοινωνία».

«Αν έχετε τέτοιο μεγάλο σαράκι ελάτε να πάμε μαζί και στον ΣΚΑΙ και σε οποιοδήποτε σταθμό θέλετε, με τον κ. Αυτιά, με τον κ. Πορτοσάλτε και με όποιον θέλετε, να κάνουμε διάλογο. Αλλά δεν το θέλετε. Έσχεστε εδώ να πείτε μια ατάκα», σχολίασε. Τόνισε ότι «η υπεύθυνη στάση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση για αυτά που πιστεύεις ότι είναι σωστά», προσθέτοντας ότι αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι ως αντιπολίτευση βρέθηκε «χέρι-χέρι» με ένα ακραίο εθνικιστικό κομμάτι και έλεγε ότι η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία ήταν προδοτική και ότι «πουλήσαμε τη Μακεδονία για να πάρουμε τις συντάξεις» «κι έχετε το θράσος να μας εγκαλείτε σήμερα για την υπεύθυνη εθνική στάση». Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως «ό,τι θεωρούμε θετικό το υπεψηφίζουμε, ό,τι θεωρούμε ακανθώδες, προβληματικό, όπου υπάρχουν ενδείξεις για αδιαφάνεια, για σκανδαλώδεις υπερτιμολογήσεις, για συμβάσεις που δεν έχουν έρθει ακόμα στη Βουλή, για θέματα που διαχειριστήκαμε για να έχουν κόστος ‘άλφα' αλλά εσείς τα φέρνετε με κόστος ‘τρία άλφα', δεν θα το ψηφίζουμε. «Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή ούτε για ένα Ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου στον κ. Μητσοτάκη», σημείωσε.

Η απάντηση Μητσοτάκη

«Κύριε Τσίπρα κατηγορήσατε αυτή την κυβέρνηση και εμένα ότι "άλλα λέγατε προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά". Εσείς που θα σχίζατε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο», είπε ο πρωθυπουργός στην τριτολογία του στο Βουλή, απαντώντας στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Να θυμίσω ακόμα μία φορά, ότι από αυτό το βήμα, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία μου με τη συμφωνία των Πρεσπών είχα δηλώσει χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις ότι δεν θα είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τη συμφωνία γιατί αποτελεί διεθνώς κυρωμένη σύμβαση του ελληνικού κράτους» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Η συμφωνία με τις ΗΠΑ ανανεωνόταν ετησίως. Εσείς στα τέσσερα χρόνια πετύχατε καμία βελτίωση; Ρωτώ και πάλι. Εάν είσαστε πρωθυπουργός σε 5 χρόνια από τώρα θα καταγγείλετε τη συμφωνία αυτή; Μου έκανε πολύ εντύπωση η επίκληση δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων σε αυτή την συγκυρία, απολύτως ταυτιζόμενος με έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος δεν είναι στην αίθουσα, τον κ. Βελόπουλο». Και ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την τριτολογία του λέγοντας: «Είμαι υπερήφανος να ηγούμαι μιας παράταξης της οποίας ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Καραμανλής τη δεκαετία του ‘70 είχε πει κάτι το οποίο ισχύει στο ακέραιο, "ανήκομεν εις την Δύσιν", είτε σας αρέσει είτε όχι».

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ είναι υπερήφανο για την εξωτερική πολιτική που άσκησε

Ο επικεφαλής της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει τις 8 συμφωνίες για τους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμενων που αφορούν την αγορά των φρεγατών Belharra, την προμήθεια 6 επιπλέον αεροσκαφών Rafalle και των τορπιλών για τα υποβρύχια. Υποστήριξε επίσης ότι είναι νόμιμο το δικαίωμα της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια. Ταυτόχρονα όμως, άσκησε κριτική στη κυβέρνηση για την πολιτική και τους χειρισμούς της που αφορούν στους εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων και την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί.4

Όπως είπε ο κ. Κατρίνης, το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ δεν μπορεί να αποδεχτεί εκπτώσεις στα εθνικά θέματα. «Το ΠΑΣΟΚ είναι υπερήφανο για την εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί να θριαμβολογεί η κυβέρνηση καθώς δεν έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες εκπόνησης ενός εθνικού εξοπλιστικού προγράμματος, σύμφωνα με το νόμο 3978/11», σημείωσε ο κ. Κατρίνης. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι χώρα πελάτης, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να εμπιστευθεί τα ικανά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΑΒ και των ναυπηγείων και να διαμορφώσει ένα πλήρες σχέδιο για την αμυντική βιομηχανία της χώρας που καθυστερεί σχεδόν τρία χρόνια.