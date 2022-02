Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Πυροτεχνήματα και... μουσική για την επέτειο γέννησης του πατέρα του (εικόνες)

Η Βόρεια Κορέα γιόρτασε τα 80 χρόνια από τη γέννηση του εκλιπόντα ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ιλ χωρίς την εκτόξευση πυραύλου ή στρατιωτική παρέλαση.



Η Βόρεια Κορέα γιόρτασε τα 80 χρόνια από τη γέννηση του εκλιπόντα ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ιλ χωρίς την εκτόξευση πυραύλου ή στρατιωτική παρέλαση, αλλά με μια συναυλία και πυροτεχνήματα στην πόλη Σαμζιγιόν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας KCNA.

Ο γιος του, ο νυν ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, γιόρτασε την ημέρα του Λαμπερού Αστεριού, όπως ονομάζεται η ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του σε αυτή την πόλη που βρίσκεται κοντά στο όρος Παεκτού, όπου, σύμφωνα με την επίσημη ιστορία, γεννήθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ιλ στις 16 Φεβρουαρίου 1942.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν ένα πλήθος ανθρώπων –ανάμεσά τους και στελέχη του Κόμματος των Εργατών-- που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το άγαλμα του Κιμ Γιονγκ Ιλ “για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή του καλού οιωνού του έθνους”, μετέδωσε το KCNA.

Το πλήθος χειροκροτούσε με ενθουσιασμό όταν είδε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση στην κομητεία Σαμζιγιόν, “την ιερή γη της επανάστασης”, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Είναι σπάνιο να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει προσπαθήσει να μεταμορφώσει την πόλη σε ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο, με την κυβέρνησή του να χρηματοδοτεί έργα για την ανέγερση νέων κατοικιών, ξενοδοχείων και ενός θερέτρου σκι, όπως και πολιτιστικών και ιατρικών εγκαταστάσεων. Η μεταμόρφωση της Σαμζιγιόν εντάσσεται στα σχέδια του Κιμ Γιονγκ Ουνγ να προωθήσει την “αυτόνομη” οικονομία, καθώς εναντίον της Βόρειας Κορέας έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις για το πυρηνικό και βαλλιστικό της πρόγραμμα.

Ο ίδιος ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την πόλη, την οποία έχει χαρακτηρίσει “σοσιαλιστική ουτοπία” και “επιτομή του σύγχρονου πολιτισμού”.

Ο Κιμ κατέθεσε στεφάνι μπροστά από το άγαλμα του πατέρα του, όμως το KCNA δεν μετέδωσε καμία από τις δηλώσεις του.

Κάθε χρόνο στη Βόρεια Κορέα γιορτάζονται διάφορες επέτειοι που συνδέονται με την επίσημη ιστορία της χώρας και τους δύο πρώτους ηγέτες της, τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, παππού και πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν. Οι γιορτές αυτές αποτελούν ευκαιρία για μεγάλες εκθέσεις λουλουδιών, χορευτικά σόου και εγκωμιαστικά αφιερώματα στον Τύπο, με στόχο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να ενισχυθεί η πίστη των πολιτών προς το καθεστώς.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε προσεκτικά τη σημερινή εορταστική ημέρα λόγω της έντασης που επικρατεί στην κορεατική χερσονησο, και οι παρατηρητές ανέμεναν μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση προκειμένου το καθεστώς να παρουσιάσει τα νέα του όπλα. Η Πιονγκγιάνγκ πραγματοποίησε πρωτοφανή αριθμό πυραυλικών δοκιμών τον Ιανουάριο, εκτοξεύοντας μεταξύ άλλων τον πιο ισχυρό της πύραυλο από το 2017.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να προχωρήσει στη δοκιμή ενός σημαντικού όπλου στις 15 Απριλίου, 110η επέτειο από τη γέννηση του Κιμ Ιλ Σουνγκ.

