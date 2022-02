Πολιτική

Ευστρατία Μαυραπίδου: Η Σακελλαροπούλου την αποχαιρετά με συγκίνηση

Με ανάρτηση στο facebook η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρετά μια από τις θρυλικές γιαγιάδες της Συκαμιάς, που έφυγε από τη ζωή.



Με ανάρτηση στο facebook η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση την Ευστρατία Μαυραπίδου, μια από τις θρυλικές γιαγιάδες της Συκαμιάς, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισημαίνει ότι «μαζί της αποχαιρετούμε μια γενιά παράδειγμα για τις επόμενες, που πορευόταν με μέτρο τον άνθρωπο, προσφέροντας αφειδώλευτα αγάπη και βοήθεια χωρίς να επιζητεί ανταλλάγματα ή αναγνώριση, αλλά αθώα, ανυστερόβουλα, από το περίσσευμα της καρδιάς της».

Ειδικότερα στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Γνώρισα την Ευστρατία Μαυραπίδη, το καλοκαίρι του 2020, στην επίσκεψή μου στη Λέσβο. Απλή, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη, όπως η ξαδέρφη της Μαρίτσα Μαυραπίδη και η φίλη της Αιμιλία Καμβύση, οι θρυλικές πλέον γιαγιάδες της Συκαμιάς, ήταν δεμένη με τα στοιχειώδη της ζωής, με τον πυρήνα του βίου, και γι' αυτό ικανή να γίνει μάνα και γιαγιά για τα παιδιά όλου του κόσμου. Την αποχαιρετούμε με θλίψη και συγκίνηση, και μαζί της αποχαιρετούμε μια γενιά παράδειγμα για τις επόμενες, που πορευόταν με μέτρο τον άνθρωπο, προσφέροντας αφειδώλευτα αγάπη και βοήθεια χωρίς να επιζητεί ανταλλάγματα ή αναγνώριση, αλλά αθώα, ανυστερόβουλα, από το περίσσευμα της καρδιάς της».

Η Ευστρατία Μαυραπίδου, ήταν μια από τις τρεις γιαγιάδες της Συκαμιάς, που η φωτογραφία τους το καλοκαίρι του 2015 να περιποιούνται στην ακτή ένα βρέφος, παιδί μίας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία, που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή, έκανε το γύρο του κόσμου, αποτελώντας και την αφορμή να προταθούν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2016.

Από τις τρεις γιαγιάδες, πρώτη η Μαρίτσα Μαυραπίδου πέθανε τον Ιανουάριο του 2019 σε ηλικία 92 ετών, ενώ ζει η Αιμιλία Καμβύση 92 χρονών σήμερα.

