Ιερά Σύνοδος: Ο “Μητροπολίτης Μαριουπόλεως” δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία

Η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον ρασοφόρο που αυτοπροβάλλεται ως «Μητροπολίτης Μαριουπόλεως και Θεοδοσίας Χρυσοστόμου».



Με αφορμή την εμφάνιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς ρασοφόρου ο οποίος αυτοπροβάλλεται ως «Μητροπολίτης Μαριουπόλεως και Θεοδοσίας Χρυσοστόμου», κατά κόσμον Δημήτριος Καλλής, του «Πατριαρχείου Κιέβου», η Ιερά Σύνοδος προβαίνει σε ανακοίνωση με την οποία «υπενθυμίζεται ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Δελτίο Τύπου της Συνεδρίασής Της τής 7ης Φεβρουαρίου 2022, επεσήμανε ότι πρόκειται περί πρώην κληρικού, καθαιρεθέντος διά της υπ' αριθμ. 19/2021 Αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστηρίου».

Επιπρόσθετα, κάνει γνωστό ότι «ο εν λόγω κ. Δημήτριος Καλλής αρχικώς προσεχώρησε σε μη κανονικούς "επισκόπους" παλαιοημερολογιτικής παρατάξεως και κατά παράβασιν των Ιερών Κανόνων "χειροτονήθηκε επίσκοπος", ενώ αργότερα "αναχειροτονήθηκε επίσκοπος" στο Κίεβο, την δε "χειροτονία" του θεωρεί ανυπόστατη η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας».

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται: «Επομένως, ο κ. Δημήτριος Καλλής, αυτοπροβαλλόμενος σήμερα ως "Μητροπολίτης Μαριουπόλεως και Θεοδοσίας Χρυσόστομος", ουδεμία κανονικότητα αντλεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και ουδόλως και επ' ουδενί θεωρείται Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

