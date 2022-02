Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και η Οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To B' μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 μεταξύ άλλων όπως διαμορφώθηκε από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών.

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου το Β' μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης αφορούσε μεταξύ άλλων στο πώς βλέπουν οι πολίτες το 2022 όσον αφορά στα οικονομικά του νοικοκυριού τους αλλά και της χώρας και την πορεία της πανδημίας, την έκρηξη της ακρίβειας αλλά και την ενεργειακή κρίση.

Όσον αφορά τη νέα χρονιά, οι πολίτες φαίνεται πως δεν βλέπουν θετικές εξελίξεις τόσο στα οικονομικά του νοικοκυριού τους, όσο και στην οικονομία της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το 48,3% πιστεύει πως τα οικονομικά τους θα χειρότερα και το 51,3% πιστεύει πως το ίδιο, θα ισχύσει και για την οικονομία της χώρας. Θετική εξέλιξη μέσα στο 2022, βλέπει το 58% των πολιτών όσον αφορά την πορεία της πανδημίας.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση, περίπου 8 στους 10 πιστεύουν ότι δεν είναι κάτι περιστασιακό και θα διαρκέσει περισσότερο.

Η ακρίβεια είναι ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί πολύ τους πολίτες με την αύξηση στις τιμές του ρεύματος να προβληματίζει το 55%, και τη δευτερη θέση να παίρνει η αύξηση στα αγαθά, τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ με 52%. Καύσιμα αλλά και πετρέλαιο θέρμανσης είναι στις επόμενες θέσεις με 40,8% και 37,4% αντίστοιχα.

Με πολύ μικρή διαφορά, το 49% των πολιτών πιστεύουν πως τα μέτρα για την ακρίβεια έχουν τη σωστή κατεύθυνση, όμως 8 στους 10 κρίνουν τα μέτρα ανεπαρκή για την καταπολέμησή της.

Τέλος το 58% των πολιτών πιστεύει πως θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα, ενώ το 31,9% πως έχουν δοθεί τόσα όσα αντέχει ο προϋπολογισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Ανατριχιαστικές οι περιγραφές του ζευγαριού

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

Κορονοϊός – Μέτρα: “Ναι” της επιτροπής σε εκδρομές, συνέδρια, διασκέδαση και γήπεδα