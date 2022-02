Αθλητικά

Οπαδική βία - Ελευσίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 22χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτέθηκαν και σε 19χρονο φίλο του που κατάφερε να ξεφύγει

(εικόνα αρχείου)

Την ώρα που η υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανου στη Θεσσαλονίκη συγκλονίζει το πανελλήνιο, μια νέα υπόθεση που παραπέμπει σε τυφλή οπαδική βία, αυτή τη φορά στην Ελευσίνα.

Ομάδα 15 χουλιγκάνων που σύμφωνα με την κατάθεση των θυμάτων και όπως αναφέρεται και στο ενημερωτικό της Αστυνομίας, φέρεται είναι μέλη του συνδέσμου «Αιγάλεω City», επιτέθηκαν σε δυο νεαρούς ηλικίας 19 και 22 ετών, τους ξυλοκόπησαν χωρίς προφανή αιτία και ο ένας αφού κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια τους, έπεσαν πάνω στον φίλο του, τον έσπασαν στο ξύλο και τον εγκατέλειψαν ξυπόλυτο στον δρόμο, έχοντας αρπάξει και ο,τι είχε πάνω του.

Ο 22χρονος, αιμόφυρτος και λιπόθυμος από τις μπουνιές και τις κλωτσιές που έφαγε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο. Πληροφορίες λένε ότι μετά από έρευνες των αρχών έχουν προσαχθεί κάποια άτομα και εξετάζονται. Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί είναι τα αίτια της βάρβαρης αυτής επίθεσης.

Αν δηλαδή η ομάδα χούλιγκαν τους επιτέθηκαν γιατί ήταν οπαδοί αντίπαλης ομάδας ή για να τους ληστέψουν. Το σίγουρο είναι οτι σύμφωνα με τη δικογραφία οι δράστες ανήκουν σε οπαδικό σύνδεσμο.

Κλωτσιές και μπουνιές με σιδερογροθιές στο κεφάλι

Το αδιανόητο συμβάν τυφλής βίας σημειώθηκε στις 19:10 του Σαββάτου. Οι δυο φίλοι βάδιζαν αμέριμνοι στην οδό Κανελλοπούλου όταν ξαφνικά τους πλησιάζει μια ομάδα περίπου 15 ατόμων, όπως είπαν σχεδόν όλοι αλβανικής καταγωγής- μέλη του οπαδικού συνδέσμου «Αιγάλεω City».

Ένας εξ αυτών όρμησε στον 19χρονο και του έδωσε μια μπουνιά στο πρόσωπο όμως ο νεαρός κατάφερε να ξεγλιστρήσει και τρέχοντας να ξεφύγει. Ο φίλος του που δεν πρόλαβε, δέχθηκε την επίθεση και των 15 χούλιγκαν που έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με μανία.

Οι δράστες έριχναν κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι του 22χρονου ενώ ένας από αυτούς τον χτυπούσε στο πρόσωπο και το κεφάλι με σιδερογροθιά.

Όταν ο νεαρός έπεσε λιπόθυμος από το ξύλο, η άγρια ομάδα, του άρπαξε τα παπούτσια αφήνοντας τον αιμόφυρτο και ξυπόλυτο ενώ του «βούτηξαν» και το τσαντάκι που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, την ταυτότητα και 30ευρώ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε τρία οχήματα - ένα εκ των οποίων ήταν λευκό- και διέφυγαν προς Ελευσίνα.

Ο νεαρός μετεφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο. Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται.

πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Εργάτης σκοτώθηκε για να αποφύγει έλεγχο του ΕΦΚΑ (βίντεο)

Κορονοϊός: καρκινοπαθής νοσεί διαρκώς επί 14 μήνες

Βαλίεβα: Βρέθηκαν 3 φάρμακα στο δείγμα της αθλήτριας