Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νίκησε κι επέστρεψε στην 4η θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη του Παναθηναϊκού στη Ριζούπολη, στον εξ αναβολής αγώνα για την 14η Αγωνιστική.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη δυσκολία, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη με 3-0, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 14η αγωνιστική της Super League, έκανε το «2 στα 2» στα τελευταία παιχνίδια του κι ανέβηκε ξανά στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, όντας ισόβαθμος με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Τα εύστοχα πέναλτι των Παλάσιος και Αϊτόρ έδωσαν από νωρίς... αέρα δύο τερμάτων στους «πράσινους», που έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και βρήκαν εντέλει και τρίτο τέρμα απ’ το αυτογκόλ του Μπαξεβανίδη λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο πεντάλεπτο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει την άμυνα του Απόλλωνα, ψάχνοντας κυρίως συνδυασμούς απ’ τη δεξιά πλευρά με τους Γκατσίνοβιτς, Παλάσιος και Σάντσες. Από έναν τέτοιο συνδυασμό ήρθε το πρώτο «πράσινο» γκολ. Στο 12’ μετά από εξαιρετική σέντρα του Σάντσες προς τον Αϊτόρ, ο Μπαξεβανίδης κλώτσησε το... κεφάλι του εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ετοιμαζόταν να σκοράρει από τα δύο μέτρα. Ο Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα και στο 13’ ο Παλάσιος δεν λάθεψε, παρά την προσπάθεια του Βέρχουλστ, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Πριν προλάβουν να... συνέλθουν οι γηπεδούχοι, δέχθηκαν και δεύτερο γκολ με τον ίδιο τρόπο. Από πλάγιο προς τον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή, ο Κάστρο ανέτρεψε καθαρά στην περιοχή με τον διαιτητή να δίνει δεύτερη φορά πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε αυτή τη φορά ο Αϊτόρ και στο 17’ έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από τα έντεκα μέτρα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 32’ μετά από εξαιρετική ασίστ του Αϊτόρ, ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως έκανε μία ντρίμπλα παραπάνω κι ένα όχι και τόσο δυνατό σουτ, δίνοντας την ευκαιρία στον Βέρχουλστ να μπλοκάρει εντυπωσιακά. Στο 36’ από νέα ατομική ενέργεια του Αϊτόρ, ο Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον γκολκίπερ του Απόλλωνα, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει το ημίχρονο, έχοντας «σβηστό» προβάδισμα δύο τερμάτων.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φέστα προσπάθησε να «φρεσκάρει» την ομάδα του με την είσοδο των Παμλίδη, Βιτλή, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία στο 53’ με τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν έπιασε καλά την κεφαλιά μετά την υποδειγματική σέντρα του Χουάνκαρ, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Στο 57’ ο Αϊτόρ έπιασε πολύ δυνατό σουτ λίγο άουτ, ενώ στο 62’ ο Παλάσιος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βέρχουλστ σε τετ-α-τετ, με τον Ιωαννίδη να πλασάρει στη συνέχεια πολύ ψηλά άουτ.

Στο 76’ ο Φώτης Ιωαννίδης, δευτερόλεπτα πριν περάσει εκτός γηπέδου δίνοντας τη θέση του στον Καρλίτος, έχασε άλλη μία σπουδαία ευκαιρία, καθώς δεν πρόλαβε για... εκατοστά να βρει την μπάλα στο γύρισμα πάρε-βάλε του Χατζηγιοβάνη.

Δύο λεπτά αργότερα (78’) ο Απόλλων έχασε την καλύτερή του ευκαιρία στο παιχνίδι, όταν ο Παμλίδης βρήκε λίγο χώρο και σούταρε με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ, ενώ στο 79’ ο Χατζηγιοβάνης απέτυχε ανενόχλητος να σκοράρει, πλασάροντας άψυχα πάνω στον Βέρχουλστ.

Στο 80’ ο Ντάουντα βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το πλασέ του δεν ανησύχησε τον Διούδη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Στο 87’ οι «πράσινοι» έφτασαν εντέλει σε τρίτο γκολ, όταν από γύρισμα του Αϊτόρ στην περιοχή, ο Μπαξεβανίδης στην προσπάθειά του να αποκρούσει την έστειλε στο βάθος της εστίας του Βέρχουλστ.Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χατζηγιοβάνης κατάφερε να αστοχήσει ξανά από τα πέντε μέτρα με το αριστερό, αντί να γυρίσει ξανά την μπάλα προς τον Καρλίτος.Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες – Κουρμπέλης, Σένκεφελντ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Βέρχουλστ, Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Ρόγκνε, Γιακιμόφσκι (46’ Βιτλής), Κάστρο (46’ Παμλίδης), Σλίβκα, Τσιλούλης (61’ Λα Πάρα), Μαρτίνεζ (76’ Ντάουντα), Τσιμπσάχ, Σίγκνεβιτς (71’ Ν. Ιωαννίδης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ (89’ Σιδεράς), Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (72’ Κουρμπέλης), Γκατσίνοβιτς (72’ Χατζηγιοβάνης), Παλάσιος (89’ Αλεξανδρόπουλος), Αϊτόρ, Φ. Ιωαννίδης (76’ Καρλίτος).

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - θάνατος τριών κοριτσιών: απειλές δέχεται η οικογένεια

Ουκρανία – Ελληνίδα της Μαριούπολης στον ΑΝΤ1: Θέλουμε την Ελλάδα κοντά μας (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βλάχος κατά Κούγια και Λιγνάδη: ανόητες κινήσεις για να γίνει σόου η δίκη