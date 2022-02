Κοινωνία

Παναγιωτόπουλος: Νέα δίκη για το κακούργημα

Τι αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 για την έφεση του Εισαγγελέα και την εν νέου εκδίκαση μιας εκ των υποθέσεων με κατηγορούμενο τον παρουσιαστή.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, την προηγούμενη εβδομάδα, επέβαλε πενταετή φυλάκιση και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ στον παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της αυτοπρόσωπης εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του και της παρακολούθησής του από κοινωνικό λειτουργό.

Παρά την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας ότι η κατηγορία θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και άρα να παραπεμφθεί σε ανώτερο Δικαστήριο, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η πράξη τελέστηκε στην πλημμεληματική της μορφή, καθώς δέχτηκε ότι δεν στοιχειοθετήθηκε «σκοπός βλάβης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και του Παναγιώτη Στάθη, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών άσκησε έφεση υπέρ του νόμου και έτσι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος αναμένεται να δικαστεί ξανά σε Εφετείο Πλημμελημάτων.

Στη δευτεροβάθμια δίκη θα επανεξεταστεί αν το αδίκημα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα ή όχι και αν ο κατηγορούμενος θα πρέπει να παραπεμφθεί για κακούργημα σε αρμόδιο δικαστήριο κακουργημάτων.

