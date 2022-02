Αθλητικά

Europa Conference League: Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί νίκη επί της Μίντιλαντ

Το πρώτο βήμα της πρόκρισης στην φάση των “16” της διοργάνωσης, επιδιώκει ο “δικέφαλος του βορρά”, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων.

Με «όπλο» την εξαιρετική ψυχολογία του απ’ τις πολύ καλές εμφανίσεις και νίκες του το τελευταίο δίμηνο στις εγχώριες διοργανώσεις (12 νίκες και 2 ισοπαλίες απ’ τις 9 Δεκεμβρίου 2021 κι έπειτα), ο ΠΑΟΚ αναζητά το βράδυ της Πέμπτης (17/02, 19:45) στην «Arena Herning» της πόλης Χέρνινγκ, κάτι «μεγάλο» και στο Europa Conference League κόντρα στην εξαιρετική εφέτος Μίντιλαντ, στο πρώτο απ’ τα δύο παιχνίδια τους με έπαθλο το «εισιτήριο» στους «16» της διοργάνωσης.

Με σημαντικές απουσίες (ανέτοιμος ο Κούρτιτς, τραυματίας ο Μουργκ, τιμωρημένος ο Μιχαηλίδης), ο δικέφαλος του Βορρά αναζητά ένα καλό αποτέλεσμα κόντρα στους Δανούς που θα του δώσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα έπειτα από μία εβδομάδα (24/02).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δείχνει να έχει καταλήξει στην ενδεκάδα, δίνοντας προβάδισμα στους Πασχαλάκη, Λύρατζη, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Τσιγγάρα, Αουγκούστο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Μιτρίτσα και Άκπομ.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με τη Μίντιλαντ συγκροτούν οι Πασχαλάκης, Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Λύρατζης, Τέιλορ, Μιχάι, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σίντκλεϊ, Γιαξής, Τσιγγάρας, Σβαμπ, Ντόουγκλας, Ελ Καντουρί, Σοάρες, Μπίσεσβαρ, Μιτρίτσα, Α. Ζίβκοβιτς, Άκπομ, Τσόλακ, Κούτσιας και Γκορντεζιάνι.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άγγλος Κρεγκ Πάουσον, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λι Μπετς, Ίαν Χάσιν και 4ο τον Ρόμπερτ Τζόουνς.

