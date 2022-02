Life

“The 2night Show”: Ο Γιάννης Βασιλώττος για τις “Άγριες Μέλισσες” και το γάμο

Ο ηθοποιός μιλά για την τέταρτη σεζόν της αγαπημένης δραματικής σειράς και απαντά στο ενδεχόμενο γάμου.

Για όλα μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Γιάννης Βασιλώττος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από το σήριαλ του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες».

Ο ηθοποιός, «Μπάμπης» στην αγαπημένη σειρά, περιέγραψε στο «The 2night Show» πόσο του άλλαξε τη ζωή η συμμετοχή του στη σειρά και ρωτήθηκε αν θα συνεχιστεί και του χρόνου.

«Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, δεν ξέρω αν θα πάει τέταρτη σεζόν η σειρά. Σίγουρα θέλω να κάνω κι άλλα πράγματα, αλλά εμπιστεύομαι τη συγγραφική ομάδα. Ένα πράγμα που άλλαξε μετά τη σειρά είναι το μουστάκι. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας, οπότε αφήσαμε το μουστάκι. Βέβαια είχαν όλοι στις Άγριες Μέλισσες.

Οι επαγγελματικές μου προτάσεις άλλαξαν μετά τη σειρά. Τώρα έχω περισσότερες. Όλες οι προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Η αναγνωρισιμότητα μου είναι ένα θέμα. Σου συμπεριφέρονται ανάλογα με τι έχεις κάνει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν έχω κάνει κάτι καλό, με κερνάνε σοκολάτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο νεαρός ηθοποιός.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή και για το ενδεχόμενο του γάμου, απάντησε:

«Τώρα που πάει η ζωή μου καλύτερα, θα παντρευτώ; Αν είχα βρει τον άνθρωπο που πίστευα ότι θα με συντροφεύσει σε όλη μου τη ζωή, θα έκανα ένα σύμφωνο συμβίωσης. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ… Η προτεραιότητα μου είναι να χτίσω το μέλλον μου. Τώρα για τον γάμο δεν ξέρω.

Εννοείται ότι προτιμώ να είμαι μόνος, παρά να αναλώνομαι, να μοιράζομαι έτσι το συναίσθημά μου, τη σεξουαλικότητά μου. Μου αρέσει να έχω έναν άνθρωπο σταθερό να με περιμένει στο σπίτι, να ξέρω ότι υπάρχει εκεί, ακόμη κι αν δεν συζητάμε».





