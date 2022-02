Life

Simon Leviev: o “απατεώνας του Tinder ” μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Αποκλειστική δήλωση στον ΑΝΤ1 για όσα αναφέρονται για εκείνον σε σειρά του NETFLIX και για τις καταγγελίες από γυναίκες σε βάρος του. Τι λέει ο δικηγόρος του στην Ελλάδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Simon Leviev, ο αποκαλούμενος ως «απατεώνας του Tinder», ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ελλάδα και σε βάρος του οποίου υπάρχουν καταγγελίες από αρκετές γυναίκες για εξαπάτηση τους από τον εν λόγω άνδρα.

Η ιστορία του αποτελεί αντικείμενο δημοφιλούς σειράς του NETFLIX, σε βάρος του οποίου στρέφεται όμως ο Simon Leviev, κάνοντας λόγο για ασύστολα ψεύδη, κατηγορώντας και τις γυναίκες που φέρεται πως εξαπάτησε.

Η δήλωση του Simon Leviev στον ΑΝΤ1

«Όσα λένε οι καταγγέλλουσες στα ΜΜΕ και στο NETFLIX είναι ασύστολα ψέματα. Τίποτα από αυτά δε συνέβη ποτέ. Είναι ντροπή! Οι γυναίκες αυτές μου χρωστάνε λεφτά, όχι εγώ σε αυτές! Βγήκαν μαζί μου επειδή είμαι αυτός που είμαι. Πέρασαν καλά όσο κυκλοφορούσαμε μαζί και τώρα προσπαθούν να με ντροπιάσουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συμβαίνει με αυτό που αποκαλούν «ντοκιμαντέρ».

Το θύμα της υπόθεσης είμαι εγώ! Εγώ, που ξόδεψα για εκείνες πάνω από 200.000 ευρώ σε ταξίδια και ανέσεις και τώρα με παρουσιάζουν σαν τέρας.

Έχουν καταλήξει να είναι μαριονέτες, κάποιων ανθρώπων που τις έχουν πλησιάσει και τις εκμεταλλεύονται. Τώρα είναι η σειρά μου! Έχω καταθέσει μία μακροσκελή αγωγή εναντίον τους, και θα πρέπει τώρα εκείνες από την πλευρά τους είτε να εργαστούν σκληρά, είτε να βρουν έναν άνδρα σαν κι μένα, με τη δική μου οικονομική άνεση, να τους πληρώσει τα δικαστικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που ζητάω. Δεν θα κάνω πίσω!»

Τι λέει ο δικηγόρος του στην Ελλάδα

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο Ευάγγελος Καραϊνδρος, συνήγορος στην Ελλάδα του Simon Leviev, λέγοντας πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη σε βάρος του σε καμία χώρα που να βασίζεται σε καταγγελία κάποιας γυναίκας, επεσήμανε πως ο ίδιος έχει κάνει αγωγή αποζημίωσης κατά γυναικών, ζητώντας μόνο από δύο από αυτές ποσό 80.000 ευρώ για ηθική βλάβη και περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο πως το δικηγορικό γραφείο του μετατράπηκε, όπως είπε, σε μπουτίκ ρούχων επώνυμων εταιρειών, όταν ο πελάτης του του ζήτησε ρούχα, αφού μπήκε στην φυλακή.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

