Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: προσωπικότητες της Κύπρου μιλούν για την Ελληνική Γλώσσα (βίντεο)

Εξέχουσες προσωπικότητες της Μεγαλονήσου, σε συνεργασία με τον Γιώργο Ταξιαρχόπουλο, συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.

Tην 9η Φεβρουαρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με έδρα την Αθήνα, διοργάνωσε σε συνεργασία με τα παραρτήματά και τους εντεταλμένους εκπροσώπους του διεθνή διαδικτυακή ημερίδα με την συμμετοχή προσωπικοτήτων των Γραμμάτων & των Τεχνών από 12 χώρες. Υπεύθυνος συντονιστής της διοργάνωσης από την πλευρά του ιδρύματος ήταν ο κος Διονύσιος Τσελέντης, μέλος του ΔΣ του ΕΙΠ, Φιλόλογος και Καθηγητής. Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΙΠ κος Νικόλαος Κούκης.

Τις ομιλίες της ημερίδας παρακολούθησαν ζωντανά περισσότεροι από 1200 επισκέπτες από τις 14:30 έως και τις 20:30 και τα σχόλια για το περιεχόμενο των ομιλιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξαν ιδιαιτέρως θετικά.

Επιπλέον, στην ημερίδα, παρουσιάστηκε από τους υπεύθυνους των παραρτημάτων του ΕΙΠ ο ετήσιος προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2022.

Στην εκδήλωση, συμμετείχε και η Κύπρος διά του εντεταλμένου εκπροσώπου του ΕΙΠ στη μεγαλόνησο, εικαστικού κου Γιώργου Ταξιαρχόπουλου, ο οποίος συνεργάστηκε με 11 προσωπικότητες από τους τομείς της Θρησκείας, της Πολιτικής, των Πανεπιστημίων και του Πολιτισμού και δημιούργησε ειδικά για την ημερίδα ένα βίντεο, οπτικοακουστικό κολάζ, με τίτλο: «Προσωπικότητες της Κύπρου ομιλούν για την Ελληνικήν».

Οι 11 προσωπικότητες εκφράζονται στο βίντεο με το δικό τους επιστημονικό, λογοτεχνικό και ποιητικό λόγο επισημαίνοντας τη σημασία και τη διαχρονική αξία της Ελληνικής γλώσσας. Με τον συλλογικό αυτό οπτικοακουστικό χαιρετισμό από την Κύπρο, έκλεισαν οι εργασίες της διαδικτυακής ημερίδας του ΕΙΠ. Το βίντεο περιέχει, απαγγελίες κειμένων, ποιημάτων, ιστοριών, πάντα με θέμα την Ελληνική γλώσσα, την αισθητική και διαχρονική της αξία, την ποιητική της και την σχέση της με την Κυπριακή διάλεκτο, την Ορθοδοξία, αλλά και τις εικαστικές τέχνες. Αποτελεί έναν συλλογικό οπτικοακουστικό χαιρετισμό στην ημερίδα, μία μαρτυρία θαυμασμού, ιστορικής γνώσης και εμπειρίας για την Ελληνική γλώσσα.

Συμμετείχαν κατά σειρά εμφάνισης οι: Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος Β’ διά του Ιδιαίτερου γραμματέα του, Αρχιμανδρίτη Τριφύλλιου Ονησιφόρου, Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας κος Πρόδρομος Προδρόμου, Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μάριος Ιωάννου Ηλία, Μουσικοσυνθέτης, Δρ Κλείτος Ιωαννίδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Συγγραφέας, Αιμίλιος Σολωμού, Εκπαιδευτικός, Πεζογράφος, Δάφνη Νικήτα, Ιστορικός Τέχνης, Ποιήτρια, Δρ Ελένη Νικήτα, Ιστορικός Τέχνης, Συγγραφέας, Νίκος Κουρούσης, Εικαστικός, Λία Λαπίθη, Εικαστικός και Μαρίζα Μπαρτζίλη, Διευθύντρια Κέντρου Τεχνών Λεμεσού «Αποθήκες Παπαδάκη». Ο Γιώργος Ταξιαρχόπουλος ανέγνωσε στο τέλος ένα απόσπασμα κειμένου για την καταγωγή της Ελληνικής γλώσσας.

Για πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού επισκεφθείτε τον ιστοσελίδα:

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού | Ελληνικον Ιδρυμα Πολιτισμου (hfc-worldwide.org)

