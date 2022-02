Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Οι ροές παραμένουν χαμηλές και η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη

Μείωση στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά καταγράφεται τον Ιανουάριο. Αναλυτικά τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μείωση κατά 79% στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά καταγράφεται τον Ιανουάριο του 2022, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021.



Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στην Λέρο, η οποία είναι της τάξης του 96% και ακολουθεί η Σάμος με 88%, η Χίος με 84%, η Λέσβος με 76%, και η Κως με 48%. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αποσυμφόρηση στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου καθώς οι διαμένοντες αποτελούν πλέον το 1,36% του πληθυσμού (απογραφή 2011) ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 7,33%.

Πιο αναλυτικά, οι διαμένοντες στα νησιά τον Ιανουάριο του 2022 είναι συνολικά 3.354. Εξ’ αυτών, 3.044 διαμένουν στα ΚΥΤ και 8 σε λοιπές δομές, οι υπόλοιποι 302 διαμένουν, 116 στα Α.Τ. και τα ΠΡΟΚΕΚΑ της ΕΛΑΣ, 186 στις δομές του ΕΚΚΑ.



Ο συνολικός αριθμός των διαμενόντων στην Επικράτεια κατά τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάζεται επίσης μειωμένος κατά 51% σε σχέση με το Ιανουάριο του 2021.



Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου, οι ροές στις αφίξεις κατά τον 1ο μήνα του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 45% στα νησιά και κατά 51% στο σύνολο, σε σχέση με τον 1ο μήνα του 2021.



Εντούτοις, οι ροές στις αφίξεις κατά τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 38% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.



Μετά από συστηματικές προσπάθειες, τον 1ο μήνα του 2022, 600 άτομα αναχώρησαν με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στη χώρα μας αφίχθησαν 440 άτομα, με το ισοζύγιο αναχωρήσεων /αφίξεων να παραμένει θετικό.



Τον Ιανουάριο του 2022, συνολικά σε όλες τις δομές που διαχειρίζεται ή έχει την εποπτεία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διέμεναν 31.508 αιτούντες άσυλο, ενώ, πλέον, τον Ιανουάριο του 2021 διέμεναν 63.915.



Οι εκκρεμότητες της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών (σε Α’ και Β’ βαθμό) καταγράφουν μείωση κατά 50%. Οι εκκρεμείς αιτήσεις σε Α και Β βαθμό αγγίζουν συνολικά τις 38.225 όταν τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 77.197.







Αναφορικά με την νόμιμη μετανάστευση, οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022 ανέρχονταν σε 686.519, αυξημένες κατά 36,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 και μειωμένες κατά 1,0% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. (Η μεγάλη αύξηση των Ισχυρών Αδειών Ιανουαρίου 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 οφείλεται και στην αυτοδίκαιη παράταση των αδειών που δόθηκε λόγω της πανδημίας).



Οι τρείς κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων Χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι Αλβανία σε ποσοστό 62,8%, η Γεωργία 4,4% και ακολουθεί η Κίνα σε ποσοστό 4,0%.



Από τις 178.450 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ανανέωση και χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής το διάστημα Ιανουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, έχει εκδοθεί το 36% από αυτές που αντιστοιχεί σε 63.367 αποφάσεις χορήγησης-ανανέωσης αδείας, για το 1% εκδόθηκαν απορριπτικές αποφάσεις, ενώ το 63% εκκρεμεί.



Αναφορικά με την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa), οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Ιανουάριο 2022 ανέρχονται σε 10.804. Οι 9.619 (ποσοστό 89%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.185 (ποσοστό 11%) αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 66,4% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,4%) και Ρωσίας (6,2%).



Πιο αναλυτικά, από τις 2.145 αιτήσεις χορήγησης αρχικής αδείας διαμονής που κατατέθηκαν το διάστημα Ιανουάριος 2021 - Ιανουάριος 2022 έχει εκδοθεί το 41% που αντιστοιχεί σε 878 εκδοθείσες αρχικές άδειες διαμονής επενδυτή.



Από τις 470 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ανανέωση άδειας διαμονής το διάστημα Ιανουάριος 2021 - Ιανουάριος 2022 έχει ανανεωθεί συνολικά το 59% που αντιστοιχεί σε 276 ανανεώσεις άδειών διαμονής.







Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: “Το 2022 συνεχίζουμε την αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική που χαράξαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι ροές παραμένουν σταθερά χαμηλές και η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη, τόσο στα νησιά, όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με έμφαση, πλέον, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, προωθούμε με αποφασιστικότητα και προσήλωση την ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος υποδοχής στα σημεία εισόδου της χώρας. Στόχος μας η μεταναστευτική κρίση να μην επηρεάζει αρνητικά τις τοπικές κοινωνίες”.

