Κοινωνία

Κορωπί: Φωτιά σε αποθήκη

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε αποθήκη στην περιοχή του Κορωπίου.





Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε αποθήκη στην Λεωφόρο Δημοσθένους στην περιοχή του Κορωπίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς όπως γνωστοποίησε η πυροσβεστική συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ

