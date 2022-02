Αθλητικά

Αταλάντα – Ολυμπιακός: “Ανοιχτοί λογαριασμοί” για τη ρεβάνς

Ο Ολυμπιακός κρατούσε μια τεράστια νίκη στα χέρια του, αλλά μέσα σε ένα τρίλεπτο οι Ιταλοί έκαναν την ανατροπή.

Ένα τρίλεπτο έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του ο Ολυμπιακός στο Μπέργκαμο και το πλήρωσε με δύο γκολ και με ήττα (1-2) από την Αταλάντα, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του Europa League.

Η πειραϊκή ομάδα αιφνιδίασε στο πρώτο ημίχρονο τους γηπεδούχους, προηγήθηκε αλλά έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το «Gewiss Stadium» και πλέον στη ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκάκης», την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, θα έχει αρκετή δουλειά.

Σε τακτικό επίπεδο ο Μαρτίνς παρέταξε την ομάδα όπως αναμενόταν, δηλαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε σχηματισμό 5-4-1 ή 3-4-3 σε φάση επίθεσης, αλλά η έκπληξη είχε να κάνει με την παρουσία μόνο ενός αμυντικού χαφ, του Εμβιλά, ενώ για την επίθεση επέλεξε να ξεκινήσει με τον Ονιεκούρου και φουνταριστό τον Τικίνιο.

Τον Τικίνιο ο οποίος απάντησε με γκολ στην ευκαιρία του Μουριέλ στο 8΄, που αστόχησε από καλή θέση, ανοίγοντας το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 16ο λεπτό: ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή των γηπεδούχων και με εξαιρετικό σουτ νίκησε τον Μούσο για το 0-1.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσουν στο 34΄, όταν ο Ονιεκούρου έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Τολόι, αλλά ο Νιγηριανός, που δεν φημίζεται για τα τελειώματά το, σούταρε κάκιστα με το αριστερό πόδι αστοχώντας και σπαταλώντας την καλή στιγμή για την ομάδα του.

Στο 45΄ ο Πεσίνα πέτυχε γκολ, αλλά η φάση ελέγχθηκε με το VAR και το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο Μουριέλ που δημιούργησε τη φάση ήταν οφσάιντ. Με το εις βάρος της σκορ να ζητεί τουλάχιστον ένα γκολ, ήταν προφανές ότι η Αταλάντα θα πίεζε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, κι αυτό έγινε.

Ο Γκασπερίνι επενέβη διορθωτικά στο παιχνίδι περνώντας τον Κουπμάινερς και ο Ολλανδός έδωσε ποιότητα το παιχνίδι της ομάδας του, με την μπάλα να περνά από τα πόδια του. Τελικά οι «Μπεργκαμάσκι» εκμεταλλεύτηκαν ένα κακό τρίλεπτο του Ολυμπιακού και δεν βρήκαν μόνο το γκολ της ισοφάρισης αλλά κι εκείνο της ανατροπής.

Στο 61΄ ο Τζιμσίτι έκανε το 1-1 με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ, με τον πάγκο του Ολυμπιακού να διαμαρτύρεται ότι δεν υπήρχε κόρνερ στη φάση που προηγήθηκε. Πριν συνέλθει από την ισοφάριση, η ελληνική ομάδα βρέθηκε να χάνει με γκολ και πάλι από τον Τζιμσίτι στο 63΄, μετά από κακό διώξιμο του Σισέ και τον Αγκιμπού να «στρώνει» άθελά του στον σκόρερ, ο οποίος χάρισε στην Αταλάντα μια νίκη που ίσως ισοδυναμεί με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντεμιράλ, Πάσαλιτς - Παπασταθόπουλος

ΑΤΑΛΑΝΤΑ (Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι): Μούσο, Τολόι, Ντεμιράλ, Τζιμσίτι, Μέλε (87΄ Χάτεμπερ), Ντε Ρουν (72΄ Φρόιλερ), Πεσίνα (46΄ Κουπμάινερς), Πετζέλα, Μαλινόφσκι (65΄ Μιχάιλα), Πάσαλιτς, Μουριέλ (46΄ Μπογκά).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά (85΄ Μποιυχαλάκης), Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας (64΄ Μαντί Καμαρά), Ονιεκούρου (85΄ Ρόνι Λόπες), Τικίνιο (72΄ Ελ Αραμπί).

