Κέρκυρα: Φωτιά σε πλοίο - Εκκένωση ζήτησε ο πλοίαρχος

Συναγερμός έχει σημάνει για τους επιβάτες και το πλήρωμα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό, μετά από την ενημέρωση που έλαβε για φωτιά σε επιβατικό πλοίο.

Στο πλοίο, που μεταφέρει 237 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα, jέσπασε φωτιά, λίγη ώρα μετά από την αναχώρησή του, από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το πλοίο "Olympia Super Ferry", που είχε αναχωρήσει με προορισμό το Πρίντεζι, πλέει έξω από τη νήσο Ερείκουσα, ανοιχτά της Κέρκυρας.

Την ανησυχία μεγαλώνει το γεγονός ότι ο πλοίαρχος, ζήτησε την εγκατάλειψη του πλοίου από επιβάτες και πλήρωμα..

Στο σημείο σπεύδουν τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ρυμουλκά και παραπλέοντα πλοία.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς στον χώρο του καταστρώματος 3, καθώς και οι εθνικότητες των επιβατών.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 Μποφόρ.

Ήδη από τις 06:00 έχει ξεκινήσει η επιβίβαση ταξιδιωτών και μελών του πληρώματος σε σωσίβιες λέμβους, με τις οποίες απομακρύνονται από το πλοίο, στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά.