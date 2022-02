Κοινωνία

Φωτιά στο Euroferry Olympia: περισυλλογή επιβατών από παραπλέοντα σκάφη

Αγωνία για εκατοντάδες ταξιδιώτες και μέλη πληρώματος, από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στην νύχτα.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία περισυλλογής των επιβατών και του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσας, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντεζι.

Στο πλοίο επέβαιναν 237 επιβάτες και 51μελές πλήρωμα.

Κατά πληροφορίες, ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες, που εγκατέλειψαν το πλοίο με σωσίβιες λέμβρους, είναι καλά στην υγεία τους και περισυλλέγονται από παραπλέοντα πλοία, σκάφη του λιμενικού και της ιταλικής ακτοφυλακής.





Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο σπεύδουν η φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ίπτανται τρία ελικόπτερα.

«Το ευχάριστο είναι ότι πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ και οι συνθήκες στην περιοχή είναι καλές», επεσήμανε μιλώντας στον ΑΝΤ1, για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος.

