Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: κρίσιμες επαφές Μητσοτάκη

Τα θέματα στην “καυτή ατζέντα“ των ηγετών. Με ποιους θα συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου.

Με τη συμμετοχή πολλών αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων – μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης –, υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, αναλυτών και ακαδημαϊκών διεξάγεται από σήμερα έως την Κυριακή η 58η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, με φυσική παρουσία έπειτα από δύο χρόνια, όμως περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων και εκδηλώσεων.

Στο επίκεντρο της φετινής Διάσκεψης θα βρίσκονται η κρίση στην Ουκρανία, θέματα κυβερνοασφάλειας, καινοτομίας στην άμυνα και μετανάστευσης.

Στη Διάσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ και η υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ, ο Μπιλ Γκέιτς με την ιδιότητα του προέδρου του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης για το Κλίμα Τζον Κέρι κ.ά..

Στη φετινή Διάσκεψη δεν συμμετέχει αξιωματούχος από τη ρωσική κυβέρνηση, καθώς, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η Μόσχα θεωρεί ότι η διοργάνωση «έχει χάσει την αντικειμενικότητά της», έχει εξελιχθεί «σε ατλαντικό φόρουμ».

Η φετινή διοργάνωση είναι και η τελευταία για τον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται η ψυχή της Διάσκεψης, τον πρέσβη επί τιμή Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από 15 χρόνια. Θα τον διαδεχθεί επίσης γερμανός διπλωμάτης, ο Κρίστοφ Χόισγκεν, επί 12 χρόνια σύμβουλος της Άγγελας Μέρκελ για θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής.

Σημαντικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εν μέσω της ευαίσθητης και κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας ελέω των εξελίξεων στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, να έχει μπαράζ σημαντικών διπλωματικών επαφών στο περιθώριο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Αρχικά ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών Γερουσιαστών και Βουλευτών με επικεφαλής τον Γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ σε μια συγκυρία, όπου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ το περιφερειακό σχήμα 3+1 παίρνει σάρκα και οστά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ μαζί με τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021.

Ακόμη μία ενδιαφέρουσα συνάντηση του πρωθυπουργού αναμένεται αυτή με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό 'Αμυνας του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Γκαντζ, στην οποία θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σε αυτήν πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να επιβεβαιωθεί το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στην συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας.

Μάλιστα, δύο 24ωρα μετά την επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι και τη συνάντησή του με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατά την οποία ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα. Επίσης θα έχει σύντομες επαφές με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι .

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφή με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CDU/CSU) και πρόεδρο του CDU, Φρίντριχ Μερτς. Κυβερνητικές πηγές στέκονται στο γεγονός πως θα είναι η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Μερτς υπό την νέα ιδιότητα του δεύτερου ως αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης (CDU/CSU) και προέδρου του CDU. Οι δύο άνδρες αναμένεται να εστιάσουν στη συνεργασία στον οικονομικό τομέα, στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στο Μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί ακόμη με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας και πρόεδρο του CSU Μάρκους Σόντερ.

Το βράδυ, εξάλλου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μιλήσει σε πάνελ μαζί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και την υπουργό 'Αμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ με θέμα «stemming the illiberal tide: The Global challenge of eroding democracy» ( «Ανακόπτοντας την Αντιδημοκρατική Παλίρροια: Η παγκόσμια πρόκληση Διάβρωσης της Δημοκρατίας»). Τη συζήτηση αναμένεται να συντονίσει ο επικεφαλής του Centre for Liberal Strategies Ίβαν Κράστεβ.

