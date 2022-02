Πολιτική

Ουκρανία - Μητσοτάκης: Ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο

Η δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Επαναβεβαιώσαμε την απόλυτη ενότητά μας, τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την αποφασιστικότητά μας να αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους Ευρωατλαντικούς Συμμάχους μας, σε περίπτωση που υπάρξει μια εισβολή από πλευράς της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, λίγο μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Ταυτόχρονα επαναβεβαιώσαμε την πίστη μας στο διάλογο και στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τη Ρωσία, είτε μέσω του σχήματος της Νορμανδίας, είτε μέσω του ΟΑΣΕ, είτε μέσω διμερών επαφών που τα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να έχουν με τη Ρωσία», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε: «Εξάλλου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας θα βρεθεί αύριο στη Μόσχα για συνομιλίες με το Ρώσο ομόλογό του, όπου θα επαναλάβει τις θέσεις της χώρας που αποτελούν εξάλλου τις θέσεις όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας είναι έντονο για τις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς κατοικούν στην Ουκρανία δεκάδες χιλιάδες άτομα ελληνικής καταγωγής.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιες είναι οι σκέψεις του όσον αφορά τη νεότερη κλιμάκωση με τη Ρωσία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως «Επανεπιβεβαιώσαμε, για μία ακόμα φορά, την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Την ίδια στιγμή, θέλουμε να κρατήσουμε όλους τους διπλωματικούς διαύλους ανοιχτούς. Ελπίζουμε για το καλύτερο αλλά προετοιμαζόμαστε και για το χειρότερο».

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Σύνοδο ΕΕ-Αφρικής λέγοντας τα εξής:

«Σε λίγη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με Αφρικανούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής, με ορίζοντα το 2030. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που γειτνιάζει με την Αφρική, έχει παραδοσιακά στενούς δεσμούς με την Αφρική. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα η οποία δε βαρύνεται από κάποιο αποικιοκρατικό παρελθόν, κατά συνέπεια οι δυνατότητές μας να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στην Αφρική είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου μια σειρά από πρωτοβουλίες διασύνδεσης μεταξύ της Αφρικανικής Ηπείρου και της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της ενέργειας.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ηλεκτρικό καλώδιο το οποίο προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε το οποίο θα ενώνει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και κατά συνέπεια την Αφρική με την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, παραγόμενη από τον ήλιο, από την Αφρική στην Ευρώπη. Είναι μία μόνο πτυχή των θεμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Είναι μία μόνο πτυχή των θεμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί».

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ρουάντα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουάντα Πωλ Καγκάμε (Paul Kagame) είχε στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε- Αφρικανικής Ένωσης. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες είχαν έναν εποικοδομητικό διάλογο για τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην υποσαχάρια Αφρική μέσω της καλλιέργειας διμερών σχέσεων με χώρες όπου κυριαρχεί σταθερότητα, όπως η Ρουάντα. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε για την προώθηση συνεργειών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η πράσινη ενέργεια και η μετανάστευση.

