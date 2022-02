Life

“Το Πρωινό”: ο Βαλάντης, το Survivor και η “διαστημική” μάσκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την οικογένεια του και τις σχέσεις των παιδιών του μεταξύ τους, τα επαγγελματικά του βήματα, τον Σάκη Ρουβά, τον Μουτσινά και για όσα βίωσε στο ριάλιτι, μίλησε ο Βαλάντης.

Με μια μάσκα που θυμίζει… διαστημικό κράνος εμφανίστηκε ο Βαλάντης στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή.

Μιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο Βαλάντης σχολίασε δηκτικά τις επιθέσεις που δέχθηκε ο Σάκης Ρουβάς, λέγοντας πάντως πως αν ο ίδιος είχε πει κάτι ανάλογο θα τον «είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα».

Ο Βαλάντης μίλησε ακόμη για το καινούριο τραγούδι του, αλλά και για το ενδεχόμενο εμφανίσεων του σε νυχτερινά σχήματα, λέγοντας πως θα προτιμήσει να κάνει κάτι διαφορετικό.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε ακόμη στα παιδιά που έχει αποκτήσει από διαφορετικές συντρόφους, τα οποία ζουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Βέροια και η Καβάλα, λέγοντας ακόμη πως μπορεί να μην έχουν ζήσει μαζί, αλλά έχουν αναπτύξει δεσμούς.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε, όπως ήταν φυσικό, στην συμμετοχή του Βαλάντη στο Survivor και τις κόντρες που είχε με διάφορους συμπαίκτες του:





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Euroferry Olympia: οδηγοί εγκλωβισμένοι στο πλοίο

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του