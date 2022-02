Κοινωνία

Σχολεία - Αξιολόγηση: Ποινές σε διευθυντές που δεν συμμετείχαν

Επιστολή του Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείας σε διευθυντές σχολείων που δε συμμετείχαν στην εσωτερική αξιολόγηση.

Επιστολή έστειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, σε διευθυντές σχολείων που δε συμμετείχαν στην εσωτερική αξιολόγηση για το 2020-2021, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από το σύνολο των σχολικών μονάδων (περίπου 14.000), αναφέρουν πληροφορίες από το υπουργείο, το 99,2% κατέθεσε τα έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Για το υπόλοιπο 0,8%, που δεν το έκανε, προβλέπεται η αναστολή της μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των διευθυντών τους σύμφωνα με το νόμο 4823/2021.

Οι ποινές για τους διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων θα αρθούν, εφόσον οι διευθυντές προχωρήσουν στην αξιολόγηση. Αλλιώς, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση εντός δώδεκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

