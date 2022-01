Πολιτική

"Ελπίδα" - Κεραμέως: κατάργηση και συγχωνεύσεις για Τμήματα ΑΕΙ

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για την τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά, λόγω κακοκαιρίας. Τι ανέφερε για τον κορονοϊό, την ύλη στις Πανελλαδικές και την Γ Λυκείου και τα voucher σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Για τον κορονοϊό και τα εκατομμύρια τεστ στα οποία έχει υποβληθεί και συνεχίζει να υποβάλλεται η εκπαιδευτική κοινότητα αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως, που ήταν καλεσμένη την Κυριακή στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, «τα πολλά τεστ μας προσφέρουν μια πιο ασφαλή κοινωνία», ενώ όπως επεσήμανε τα κρούσματα μειώθηκαν αισθητά προοδευτικά σε σχέση με τον πρώτο υποχρεωτικό έλεγχο μαθητών και εκπαιδευτικών μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μάλιστα, όπως ανέφερε, χάρη στην ομαδική και άμεση ιχνηλάτηση που γίνεται σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, σε ποσοστό μόλις 0.03% ανέρχονται τα τμήματα που έχουν κλείσει σε όλη την Ελλάδα.

Η κ. Κεραμέως είπε ακόμη πως μετά από τους 560.000 μαθητές και φοιτητές που έλαβαν voucher 200 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», ελήφθη μέριμνα για την χορήγηση voucher και για όλους τους εκπαιδευτικούς, χωρίς κριτήρια, ενώ ήδη έχουν παραγγελθεί διαδραστικοί πίνακες για όλα τα σχολεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς όπως σχολίασε πλέον υπάρχει σημαντικό ψηφιακό κομμάτι στην καθημερινή λειτουργία της εκπαίδευσης και των μαθημάτων.

Ερωτηθείσα εάν θα υπάρξει μείωση της ύλης, κυρίως στα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου και των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Υπουργός Παιδείας απάντησε πως «η ύλη μειώθηκε πέρσι όταν τα σχολεία έμειναν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέτος δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Η μείωση ύλης δεν βοηθάει και τα ίδια τα παιδιά, γιατί οι εξεταστές αναγκάζονται να πηγαίνουν σε “βάθος” και να βάζουν πιο δύσκολα θέματα».

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Νίκη Κεραμέως είπε πως «η προηγούμενη Κυβέρνηση ίδρυσε πάνω από 150 πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι χρόνια το πρόβλημα. Ιδρύονταν τμήματα χωρίς να υπάρχει μελέτη χρησιμότητας. Είμαστε σε διάλογο με τα πανεπιστήμια για τα τμήματα που χρειάζεται η χώρα μας για τα παιδιά μας και για την ανάπτυξη της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχουν Τμήματα μόνο για την ενίσχυση της οικονομίας μιας περιοχής».

Για την λειτουργία των σχολείων, εν μέσω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», η Υπ. Παιδείας είπε πως «Θα γίνει η ευρεία σύσκεψη το μεσημέρι, θα ληφθούν οι αποφάσεις και ακολούθως οι περιφερειάρχες και οι δήμοι θα βγάλουν ανακοινώσεις. Προφανώς προσαρμόζεται η ζωή μας όταν έχουμε ακραίες συνθήκες», ωστόσο διευκρινίζοντας πως και να μείνουν κλειστά τα σχολεία, δεν θα χαθούν τα μαθήματα, καθώς θα γίνουν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως συχνά συμβαίνει ενδεικτικά στην Φλώρινα, λόγω κακοκαιρίας.

Τέλος, αναφορικά με τους αρνητές γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο λόγω κορονοϊού, έκανε λόγο για «μεμονωμένα περιστατικά, της τάξης των 70-80 σε όλη την Ελλάδα. Η Κυβέρνηση έφερε ειδική ρύθμιση για ειδική αξιόποινη πράξη για όποιον δεν επέτρεπε στο παιδί του να πηγαίνει στο σχολείο και έχουν μειωθεί σημαντικά οι περιπτώσεις αυτές, έχουν απομείνει πολύ λίγες».





