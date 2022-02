Κοινωνία

“Ρουβίκωνας”: “Παρέμβαση” στο Υπουργείο Εργασίας

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε 12 προσαγωγές.

«Παρέμβαση» στο Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποίησαν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», διαμαρτυρόμενα για τις απολύσεις στην ΛΑΡΚΟ ΑΕ.

Τα μέλη της οργάνωσης πέταξαν τρικάκια εκφράζοντας την αντίθεση τους για τα όσα συμβαίνουν στην ΛΑΡΚΟ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας, η οποία φτάνοντας στο σημείο προχώρησε σε 12 προσαγωγές.

