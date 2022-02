Κόσμος

Ουκρανία – Ντόνετσκ: Πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη (βίντεο)

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ρωσικά Μέσα για την έκρηξη στο Ντόνετσκ.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο Ντόνετσκ, σύμφωνα με τα ρωσικά Μέσα, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, Χρήστος Μαζανίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο παγιδευμένο εκρηκτικά εξερράγη έξω από το αρχηγείο των ρωσόφωνων αυτονομιστών που ελέγχουν την περιοχή.

Προηγουμένως είχε υπάρξει προειδοποίηση για έκρηξη, με οδηγία για εκκένωση της περιοχής από τους ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με τους δυτικούς, μια τέτοιου είδους «σπίθα» θα μπορούσε να αποτελέσει προκαλέσει ανάφλεξη στην περιοχή.

