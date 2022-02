Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι Πειραιώτες λύγισαν την “Ένωση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τρίτο δεκάλεπτο αποδείχτηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Τελικός «αιωνίων» την Κυριακή.

Με την ΑΕΚ να... μένει από δυνάμεις στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός πέρασε ένα βράδυ μακριά από απρόοπτα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ του Κυπέλλου Ελλάδας στα «Δύο Αοράκια», παίρνοντας άνετα την πρόκριση για τον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός (20/2, 17:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 76-70 της Ένωσης και στην επιστροφή τους στην καταληκτική «μάχη» για το τρόπαιο μετά από τέσσερα χρόνια (τελευταία ήταν το 2018 απέναντι στην ΑΕΚ), θα διεκδικήσουν το 10 τρόπαιο της Ιστορίας τους και πρώτο από το 2011!

Παράλληλα με την αποψινή πρόκρισή των Πειραιωτών έκανε την επανεμφάνισή του τελικός «αιωνίων» στο Κύπελλο Ελλάδας, μετά από εννέα χρόνια και την καταληκτική αναμέτρηση του 38ου τελικού του θεσμού στο Ελληνικό, όταν ο Παναθηναϊκός είχε σηκώσει την κούπα με το τελικό 81-78.

Κορυφαίος των νικητών ο Κώστας Παπανικολάου με 16 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Σάσα Βεζένκοφ (15π.), Χασάν Μάρτιν (11π.) και Κώστας Σλούκας (12π.). Από την ΑΕΚ των απουσιών (Μπράιαν Ανγκόλα, Νίκος Παππάς, Άντι Ράουτινς, Κιθ Λάνγκφορντ), προσπάθησε ο Ιαν Χάμερ με 26 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 32-29, 56-42, 76-70

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πουρσανίδης, Τσολάκος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (1), Ντόρσεϊ 6 (2), Λαρεντζάκης 1, Φαλ 7, Σλούκας 12 (2), Μάρτιν 11, Βεζένκοφ 15 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 16 (2), ΜακΚίσικ.

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 4, Φλιώνης 18 (2), Πετρόπουλος 3 (1), Γκρίφιν 11 (2), Καρλής, Μαυροειδής 4, Κουζέλογλου 4, Χάμερ 26 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Κακοποίηση 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος θείος της

Ίλιον - Γιαγιά που έκλεψε τρόφιμα: “Σκότωσα την αξιοπρέπειά μου, για ένα τραπέζι στα παιδιά μου” (βίντεο)

Κάρπαθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αυτοκτονία του πατέρα και το “ροζ βίντεο” του γιου του