Τεχνολογία - Επιστήμη

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Εκβιασμοί πολιτών μέσω διαδικτύου

Τι είναι το sextortion scam που βρίσκεται σε έξαρση τον τελευταίο καιρό. Το μήνυμα των απατεώνων και τι πρέπει να κάνουν όσοι το λάβουν.

Η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΔΗΕ) εφιστά την προσοχή των πολιτών - χρηστών του διαδικτύου, σχετικά με προσπάθεια εξαπάτησής τους, μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκβιαστικού περιεχομένου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η ΔΔΗΕ, γίνονται καταγγελίες το τελευταίο διάστημα για περιπτώσεις διεθνούς απάτης γνωστής ως "απάτη μέσω σεξουαλικής εκβίασης - 'sextortion scam'» που εκδηλώνεται με μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους αποδέκτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, με σκοπό να τους φοβίσει και στη συνέχεια να τους αποσπάσει χρήματα".

Σύμφωνα με την ΔΔΗΕ, στα μηνύματα αυτά υπάρχει κείμενο στα ελληνικά με θέμα: «Αυτή είναι μια τελευταία προειδοποίηση! Κινδυνεύουν τα δεδομένα σας! Η σύνδεση ήταν επιτυχής». Άγνωστοι δράστες, με τη χρήση απατηλών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνουν μαζικά μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ενημερώνουν τους χρήστες ότι το πληροφοριακό σύστημά τους έχει παραβιαστεί και όλα τα δεδομένα τους έχουν αντιγραφεί στους διακομιστές τους.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και καταγράφει το θύμα σε προσωπικές του στιγμές.

Στη συνέχεια, οι δράστες αναφέρουν ότι το κακόβουλο λογισμικό συνέλεξε όλες τις επαφές του χρήστη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και με εκβιαστική τακτική απαιτούν από το θύμα να καταθέσει σε ψηφιακό πορτοφόλι, με την μορφή κρυπτονομίσματος, χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ ή και μεγαλύτερο, εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Η ΔΔΗΕ συνιστά στους παραλήπτες των συγκεκριμένων απατηλών μηνυμάτων εκβιαστικού περιεχομένου τα εξής:

Να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Να μην επικοινωνούν ποτέ και για κανένα λόγο με τους εκβιαστές.

Να αγνοούν το μήνυμα και μην καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς που παρατίθενται.

Να μην ανοίγουν τυχόν συνημμένα αρχεία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς.

Να αλλάξουν άμεσα κάθε κωδικό ασφαλείας (password) λογαριασμών που θεωρούν ότι διακυβεύεται.

Να αξιολογήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή τους.

Οι πολίτες μπορούν να δουν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) καθώς επίσης και μέσω των επίσημων λογαριασμών της διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα εξής μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/CyberAlertGR

Instagram: https://www.instagram.com/cyberalert.gr/

Twitter: https://twitter.com/CyberAlert

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSECtiscTH8tkxzBzX8gVcQ

