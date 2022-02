Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τζανάκης: Περιμένω μια νέα μετάλλαξη μέχρι το καλοκαίρι

Τι είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας για το πότε θα πετάξουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Την εκτίμηση ότι μέχρι το καλοκαίρι θα εμφανιστεί μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης.

Όπως είπε, ο ιός μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις και πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει τον ιό και αυτός δεν έχει τελειώσει.

«Ας είμαστε προσεκτικοί. Εγώ περιμένω μια ακόμα έκπληξη από τον ιό, μια νέα μετάλλαξη μέχρι το καλοκαίρι, που ελπίζουμε να είναι η τελευταία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζανάκης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει πλέον τα όπλα να αντιμετωπίσει τον ιό και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Σε ό,τι αφορά στις μάσκες, ο καθηγητής τόνισε ότι το σενάριο να τις πετάξουμε το καλοκαίρι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, ωστόσο σε εσωτερικούς χώρους θα διατηρηθούν για αρκετό καιρό ακόμα.

