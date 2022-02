Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να σπάσει παράδοση μισού αιώνα κόντρα στην Αταλάντα

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Αταλάντα στην Ιταλία, αλλά αν θέλει να περάσει στην επόμενη φάση, θα πρέπει να ξορκίσει…. πολλούς δαίμονες.

O Ολυμπιακός θα χρειαστεί να κάνει...υπέρβαση 50 χρόνων, προκειμένου να αποκλείσει την Αταλάντα και να συνεχίσει τη διαδρομή του στους «16» του Europa League.

Έχοντας χάσει 2-1 στο Μπέργκαμο, το βράδυ της Πέμπτης (17/2), στις 24 Φεβρουαρίου ο πρωταθλητής Ελλάδας πρέπει να νικήσει την Αταλάντα στον Πειραιά για να εξασφαλίσει την πρώτη του πρόκριση επί ιταλικής ομάδας σε διπλή ευρωπαϊκή αναμέτρηση από το 1972.

Αυτή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η UEFA στην επίσημη ιστοσελίδα της, στη σχετική αναφορά που κάνει για τη ρεβάνς, είναι η πρώτη νοκ-άουτ αναμέτρηση του Ολυμπιακού με ιταλική ομάδα αυτόν τον αιώνα.

Τα στοιχεία στα προηγούμενα επτά παιχνίδια είναι μία πρόκριση και έξι αποκλεισμοί, με την μοναδική επιτυχία να φτάνει το 1972 απέναντι την Κάλιαρι, με δύο νίκες (2-1 στις 14/9/72 και 0-1 στις 27/9/72) στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA1972/73.

Συνολικά αυτός θα είναι ο 28ος αγώνας του Ολυμπιακού σε διοργάνωση της UEFA με Ιταλούς αντιπάλους (7 νίκες-5 ισοπαλίες-15 ήττες), με εντός έδρας 4 νίκες-4 ισοπαλίες-5 ήττες και δύο νίκες στα τρία τελευταία παιχνίδια, πιο πρόσφατη αυτή με 3-1 εναντίον της Μίλαν την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League 2018/19, που του χάρισε την πρόκριση τους «32».

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόλις δύο από τους 12 εντός έδρας αγώνες του στη φάση των νοκ-άουτ του Europa League (5 ισοπαλίες-5 ήττες), είχε μείνει εννέα ματς χωρίς νίκη έως ώσπου νίκησε (4-2) την PSV Eindhoven στον πρώτο αγώνα της περασμένης σεζόν στη φάση των «32» και επικράτησε σε μόλις μία από τις 22 αναμετρήσεις σε διοργανώσεις της UEFA στις οποίες ηττήθηκε εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα, ενάντια στη Ραντ στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA 1989/90 (2-0, έχοντας χάσει 2-1 στο πρώτο ματς).

