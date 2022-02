Κοινωνία

Πορτοφολάδες στα μέσα μεταφοράς: φωτογραφίες των συλληφθέντων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν από την Αστυνομία τα στοιχεία 19 συλληφθέντων. Πως λειτουργούσε η σπείρα.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δεκαεννέα (19) αλλοδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η οποία εξαρθρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, με διάρκεια ισχύος έως τις 16/08/2022 σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, «αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, «στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».

Πως λειτουργούσε η σπείρα

Οι συλλήψεις έγιναν κατά την διάρκεια ειδικής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, με την συνδρομή αστυνομικών των υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και της Ο.Π.Κ.Ε. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι από τις αρχές Οκτωβρίου του 2021, είχαν συγκροτήσει ιεραρχικά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση, διακριτούς ρόλους, επιμερισμένοι σε υποομάδες και με σκοπό τις κλοπές επί καθημερινής βάσης σε βάρος επιβατών, εντός μέσων μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, στα ΚΤΕΛ του σταθμού Κηφισού και στα τρένα του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης), καθώς και έξω, σε στάσεις τους.

Τα αρχηγικά μέλη της σπείρας αποφάσιζαν για τη σύνθεση της «ομάδας κρούσης» και επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους ανάλογα με τον βαθμό ευκολίας της κλοπής. Οι κατηγορούμενοι "χτυπούσαν" σε διαφορετικά δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα οποία υπήρχε ο μεγαλύτερος συνωστισμός επιβατών κατά τις ώρες αιχμής, προκαλώντας παράλληλα τεχνητό συνωστισμό, με σκοπό να αφαιρούν πορτοφόλια και αντικείμενα από τα υποψήφια θύματα τους.

Σημειώνεται, ότι οι δράστες επέλεγαν να παραμένουν αθέατοι σε «τυφλά» σημεία, που δεν καλύπτονται από κάμερες ασφαλείας, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένους κώδικες εκφράσεις. Μετά τις κλοπές, μοίραζαν μεταξύ τους τα χρηματικά ποσά, διαθέτοντας παράλληλα τα κλοπιμαία σε κλεπταποδόχους.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 81 κλοπές σε βάρος επιβατών, με το οικονομικό όφελος να υπερβαίνει κατά την ΕΛΑΣ, το ποσό των 50.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 20 σπίτια μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και σε 2 καταστήματα των κλεπταποδόχων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 10 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 83 κινητά τηλέφωνα, 11 ρολόγια, 5 πορτοφόλια, 3 τσάντες, πλήθος από γυναικεία βραχιόλια, 3.070 ευρώ, 5 ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα, 2 μοτοσυκλέτες, πλήθος εξαρτημάτων κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και φορητών υπολογιστών, 308 πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και πλήθος εγγράφων, ιδιόχειρων σημειώσεων, καρτών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αποδείξεων συναλλαγών χρηματικών ποσών.

Σημειώνεται, ότι τα περισσότερα μέλη της σπείρας έχουν συλληφθεί και κατά το παρελθόν για ανάλογα αδικήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζώρτζης Μονογυιός: μνημόσυνο στην Μύκονο για τον επιχειρηματία (εικόνες)

Φοιτήτρια ακινητοποίησε κλέφτη που επιτέθηκε στη φίλη της! (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου