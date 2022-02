Κόσμος

Ουκρανία: Νεκροί στρατιώτες και τραυματίες από τους βομβαρδισμούς

Συνεχίζει να μυρίζει "μπαρούτι" η κατάσταση στην Ουκρανία. Οβίδες έπεσαν κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο υπουργός Εσωτερικών.

Οβίδες όλμου έπεσαν σήμερα κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντένις Μοναστίρσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε περιοδεία στη γραμμή του μετώπου, στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το επεισόδιο αυτό, από το οποίο δεν τραυματίστηκε κανείς, σημειώθηκε κοντά στο χωριό Νοβολουγκάνσκε, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στη γραμμή του μετώπου με τους φιλορώσους αυτονομιστές, όπου ο υπουργός πραγματοποιούσε περιοδεία, συνοδευόμενος από Ουκρανούς βουλευτές.

Οι οβίδες εξερράγησαν τη στιγμή που ο Μοναστίρσκι έφευγε από τις τάφρους που χωρίζουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τους αυτονομιστές, αφού προηγουμένως παραχώρησε συνέντευξη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι δημοσιογράφοι και οι αξιωματούχοι αποχώρησαν λίγο μετά.

Δύο στρατιώτες νεκροί και τέσσερις τραυματίες από τους βομβαρδισμούς

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε λίγο νωρίτερα ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς σήμερα. Τουλάχιστον ένας από αυτούς, ένας 35χρονος λοχίας, πατέρας τριών παιδιών, σκοτώθηκε κοντά στο Νοβολουγκάνσκε νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής 70 παραβιάσεις, στις 60 εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν «όπλα που απαγορεύονται από τις συμφωνίες του Μινσκ». Ως αποτέλεσμα, δύο Ουκρανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η Ουκρανική Επιχείρηση Ενωμένες Δυνάμεις στο Ντονμπάς διαβεβαίωσε ότι «ελέγχει την κατάσταση και απαντά καταλλήλως στις πιθανές απειλές του εχθρού».

Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, κατηγόρησαν τον ουκρανικό στρατό για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τις αυτονομιστικές αρ4χές του Λουγκάνσκ, τις τελευταίες 24 ώρες οι Ουκρανοί στρατιώτες παραβίασαν 31 φορές την εκεχειρία και βομβάρδισαν 16 οικισμούς.

