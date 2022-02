Παράξενα

Θεματικό πάρκο - Βέλγιο: εγκλωβισμένοι σε τρενάκι σε ύψος 32 μέτρων! (βίντεο)

Αγνωστες παραμένουν οι αιτίες που "κόλλησαν" το τρενάκι σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της διαδρομής του. Αγωνία για τους επσικέπτες του πάρκου.

(πηγή εικόνας: Twitter / StarParc_be)

Eπτά άνθρωποι βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» σε τρενάκι θεματικού πάρκου (Plopsaland De Panne) σε ύψος 32 μέτρων στη Δυτική Φλάνδρα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να τους απεγκλωβίσουν εδώ και τουλάχιστον μία ώρα αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας «Het Nieuwsblad». Μεταξύ αυτών είναι τρεις Γερμανοί 16, 21 και 23 ετών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Στήβεν φαν ντεν Κερκχόφ δήλωσε ότι «ο άνεμος ήταν καλός, ακόμη και πολύ κάτω από τα όρια. Οπότε η κατάσταση με τον άνεμο ήταν εντάξει. 'Αρα τι το προκάλεσε μένει να φανεί».

