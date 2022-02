Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ποινές φυλάκισης για οπαδική βία χωρίς αναστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλείνουν οι "λέσχες χούλιγκαν" και οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουργούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Αύριο ανακοινώνονται τα μέτρα της Κυβέρνησης για την οπαδική βία.

Αύριο θα ανακοινωθεί το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για την οπαδική βία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η πολιτεία ανταποκρίνεται στη λαϊκή απαίτηση να μπει τέλος σε αυτές τις καταστάσεις», σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, οι σύνδεσμοι χούλινγκαν κλείνουν και ότι οι λέσχες φιλάθλων θα λειτουργούν υπό προϋποθέσεις.

Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους μετέχουν σε οπαδική βία και χουλιγκανικές δράσεις. «Θα προβλέπονται ποινές στέρησης ελευθερίας και δε θα υπάρχει η δυνατότητα αναστολής. Θα επικρατήσει το ιδιώνυμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ΠΑΕ θα πρέπει να βάλουν «πλάτη» στην προσπάθεια αυτή υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καταλάβουν ότι οι χούλιγκανς δεν είναι η δύναμή τους.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ποινών και στις ΠΑΕ, ωστόσο απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Λάρισα: Νεαρός καταπλακώθηκε από τοίχο και σκοτώθηκε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)