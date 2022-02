Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος: Συγκινεί η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου για τους επτά μήνες χωρίς τον "πρίγκιπα" της νύχτας.

Επτά μήνες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο "πρίγκιπας" του ελληνικού πενταγράμμου βύθισε στο πένθος τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη του Μαρία λίγες μόλις ημέρες πριν από τα γενέθλια του, που ήταν στις 26 Ιουλίου.

Κρατώντας ζωντανή την μνήμη του Τόλη Βοσκόπουλου η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση των επτά μηνών από τον θάνατό του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, προσθέτοντας μερικές λευκές καρδιές στη λεζάντα.

View this post on Instagram A post shared by Angela Gerekou official (@angela_gerekou)

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Εντοπίστηκε ζωντανός αγνοούμενος

Ουκρανία: Άρωμα πολέμου… στο Ντονέτσκ

“5Χ5”: Πρωτιά για το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1!