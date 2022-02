Οικονομία

“Euroferry Olympia”: Τι απαντά η ιδιοκτήτρια εταιρεία στις καταγγελίες των οδηγών

Η απάντηση του Ομίλου Grimaldi στις καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο πλοίο που φλέγεται από την Παρασκευή.

Στις καταγγελίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Euroferry Olympia, που φλέγεται εδώ και τρεις μέρες στην Κέρκυρα, απάντησε ο όμιλος Grimaldi, ξεκαθαρίζοντας ότι το πλοίο υποβλήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου «σε επιθεώρηση και έλεγχο από τις ελληνικές Λιμενικές αρχές (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης), η οποία έληξε με ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Σε σχέση με τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Συνδικάτου/Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΟΦΑΕ) σχετικά με υποτιθέμενες κακές συνθήκες ταξιδιού των μελών του στο πλοίο Euroferry Olympia, το οποίο πήρε φωτιά τη νύχτα της 18ης Φεβρουαρίου 2022, ο όμιλος Grimaldi επιθυμεί να προβεί στην ακόλουθη δήλωση.

Όπως και τα άλλα πλοία του ομίλου Grimaldi, το Euroferry Olympia υποβάλλεται σε τακτικό καθαρισμό και απολύμανση τόσο των καμπινών όσο και των κοινόχρηστων χώρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης είναι συνήθη πρακτική. Οι καλές συνθήκες του πλοίου επιβεβαιώθηκαν, μάλιστα, στις 16 Φεβρουαρίου 2022 στην Ηγουμενίτσα, όπου το Euroferry Olympia υποβλήθηκε σε επιθεώρηση και έλεγχο από τις ελληνικές Λιμενικές αρχές (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα ανίχνευσης καπνού και πυρόσβεσης), η οποία έληξε με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (σύμβαση SOLAS κ.λπ.), απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση των επιβατών στα καταστρώματα του γκαράζ, όσο το πλοίο βρίσκεται σε πλεύση. Αυτός ο κανόνας ασφαλείας εφαρμόζεται αυστηρά από τα πλοία του ομίλου Grimaldi. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κανόνας αυτός τηρείται από όλους τους επιβάτες επί του πλοίου, ιδίως από τους οδηγούς φορτηγών, η εκκένωση του χώρου φορτίου ελέγχεται πριν από τον απόπλου και οι καθορισμένες ομάδες πληρώματος περιπολούν τακτικά στα καταστρώματα του γκαράζ κατά τη διάρκεια του πλου.

Εάν κάποιος οδηγός φορτηγού αποφασίσει με δόλο να κρυφτεί στο φορτηγό του, αυτή η συμπεριφορά αποτελεί κατάφωρη παράβαση των διεθνών κανονισμών και των κανόνων του ομίλου Grimaldi, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιδίου και του πλοίου.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς του ΣΕΟΦΑΕ περί υπεράριθμων κρατήσεων του Euroferry Olympia στην Ηγουμενίτσα το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου, πρόκειται για άλλη μια ανακριβή δήλωση, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων (για εμπορεύματα και επιβάτες) του ομίλου Grimaldi δεν επιτρέπει καμία υπεράριθμη κράτηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των επιβατών, μόνο το 42% της χωρητικότητας των επιβατών ήταν κατειλημμένο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Euroferry Olympia στις 18ης Φεβρουαρίου 2022.

Όσον αφορά τους χώρους διαμονής των επιβατών, οι 77 καμπίνες (που αντιστοιχούν σε 308 κρεβάτια) και τα 409 ανακλινόμενα καθίσματα του πλοίου μπορούσαν εύκολα και άνετα να φιλοξενήσουν τους 239 επιβάτες (εκ των οποίων 159 οδηγοί) που ταξίδευαν στο πλοίο (για ένα ταξίδι 9 ωρών και όχι 25 ωρών, όπως εσφαλμένα αναφέρει το Σωματείο). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, όπως σε όλα τα πλοία του ομίλου Grimaldi, ένας ορισμένος αριθμός καμπινών διατέθηκε στους οδηγούς φορτηγών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Εν προκειμένω, και οι 159 οδηγοί που βρίσκονταν στο πλοίο είχαν καμπίνα, καθώς και άλλοι 26 επιβάτες.

Τέλος, οι ισχυρισμοί ότι το Euroferry Olympia που μετέφερε φορτηγά με επικίνδυνα φορτία δεν μπορούσε να μεταφέρει και επιβάτες, αποτελούν για άλλη μια φορά ανακριβή δήλωση, καθώς το εν λόγω πλοίο είναι ένα επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο, πιστοποιημένο να μεταφέρει τόσο επιβάτες όσο και φορτία, συμπεριλαμβανομένου του φορτίου ΙΜΟ».

