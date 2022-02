Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Γιός αγνοούμενου: το πλήρωμα “έστελνε” οδηγούς να κοιμηθούν στο γκαράζ (βίντεο)

Τι καταγγέλλει ο οδηγός φορτηγού, όπως ήταν κι ο αγνοούμενος πατέρας του, για την στάση της πλοιοκτήτριας εταιρείας και την άθλια, όπως περιγράφη, κατάσταση στην οποία ήταν το πλοίο.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε το Σάββατο, ο Ηλίας Γεροντιδάκης, γιός του ενός εκ των τριών Ελλήνων, εκ του συνόλου των 12 αγνοούμενων από την φωτιά στο πλοίο «Euroferry Olympia».

Οδηγός φορτηγού και ο ίδιος, είπε πως έχει κάνει πολλά ταξίδια με το εν λόγω πλοίο, ενώ σε ότι αφορά τον πατέρα του ανέφερε πως αυτό ήταν ένα από τα τελευταία ταξίδια του, καθώς ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής είχε ήδη καταθέσει τα χαρτιά για την συνταξιοδότηση του.

Ο Ηλίας Γεροντιδάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση του πλοίου και στην τακτική της εταιρείας και του πληρώματος σε ότι αφορά την διάταξη των φορτηγών στους χώρους των γκαράζ, αλλά και στους χώρους ενδιαίτησης.

Όπως επεσήμανε ο γιός του αγνοούμενου, το πλοίο «έπρεπε να έχει 75 καμπίνες και έχει 50 καμπίνες, μαζί με αυτές για το προσωπικό», καταγγέλλοντας παράλληλα πως «μετέφερε πολλά φορτηγά, ενώ έπρεπε να μεταφέρει μόνο τρέιλερ».

«Το καράβι ήταν “ζώάδικο” κάποτε», ανέφερε ο κ. Γεροντιδάκης, κατηγορώντας την εταιρεία και για την μη τήρηση μέτρων για τον κορονοϊό, αναφέροντας «μας βάζουν τέσσερις τέσσερις στην καμπίνα, παρότι για λόγους καραντίνας έπρεπε να έχουμε αποστάσεις 2 μέτρων μεταξύ μας», προσθέτοντας πως στις διαμαρτυρίες των οδηγών η απάντηση είναι «εάν σας αρέσει έτσι, εάν δεν σας αρέσει, κοιμηθείτε στα αυτοκίνητα σας στο γκαράζ».

Εξαπολύοντας μύδρους κατά της εταιρείας, είπε για το “Euroferry Olympia” πως «το καράβι είναι πολύ βρώμικο, πολύ άθλιο, έχει πολλούς κοριούς… δεν έχει τίποτα. Είναι ένα καράβι της συμφοράς, όπως το Norman ήταν και αυτό».

