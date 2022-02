Κοινωνία

“Euroferry Olympia” - Κενανίδης: Μέσα πυρόσβεσης; Ούτε εύσωμος άνδρας δεν “περνούσε” στο γκαραζ (βίντεο)

Τι καταγγέλλει ο Πρόεδρος των αυτοκινητιστών για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στα καράβια του Ομίλου Grimaldi που συνδέουν Ιταλία και Ελλάδα

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής με την Ρίτσα Μπιζόγλη, μίλησε ο Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών – Αυτοκινητιστών Ελλάδος, σχετικά με την τραγωδία στο «Euroferry Olympia».

Όπως είπε υπήρχαν πολλές καταγγελίες από επαγγελματίες οδηγούς για τις συνθήκες των καραβιών της πλοικτήτριας εταιρείας, καθώς πολλοί εξ αυτών είχαν αναζητήσει ιατρική φροντίδα λόγω επαφής με ψύλλους και κοριούς.

Ο κ. Κενανίδης ανέφερε πως οι καταγγελίες ήταν συνεχείς προς τους αρμόδιους, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρξε καμία μέριμνα από την πλευρά της εταιρείας.

Προσέθεσε πως στους χώρους των γκαράζ, τα αυτοκίνητα τοποθετούνται τόσο κοντά, ώστε σε περίπτωση φωτιάς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε τα μέσα πυρασφάλειας.

«Δεν υπάρχει ούτε ο διάδρομος ασφαλείας, σκεφθείτε ότι ένας σχετικά εύσωμος άνδρας δεν μπορούσε να περάσει ανάμεσα στα φορτηγά», κατήγγειλε ο κ. Κενανίδης.

«Οι συνθήκες στις καμπίνες δεν ήταν κατάλληλοι για 4 άτομα» σημείωσε ο Πρόεδρος των αυτοκινητιστών, λέγοντας πως δεν υπάρχουν οι όροι ασφαλείας και υγιεινής που θα έπρεπε, για αυτό και όπως υποστήριξε πολλοί οδηγοί φορτηγών, αν και ήλπιζαν να ξεκουραστούν μετά από πολύωρα ταξίδια, αναγκάζονταν να μείνουν μέσα στα αυτοκίνητα τους κατά την διάρκεια του δρομολογίου με το πλοίο.

