Life

Τζάστιν Μπίμπερ: Θετικός στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του 27χρονου Αμερικανού καλλιτέχνη.





Θετικός στον κορονοϊό είναι και ο γνωστός τραγουδιστής Τζάστιν Μπίμπερ. Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του 27χρονου Αμερικανού καλλιτέχνη, σημειώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ το βράδυ της Κυριακής (20.02.2022), όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, θα πραγματοποιούσε συναυλία στο T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας αλλά φυσικά ακυρώθηκε.

Την περασμένη Παρασκευή (18.02.2022) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια πραγματοποιήθηκε η έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία λόγω της πανδημίας είχε ακυρωθεί το 2021.

Η επόμενη συναυλία του Τζάστιν Μπίμπερ έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (22.02.2022), στο Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνια και ακολουθεί ακόμη μία την ερχόμενη Πέμπτη (24.02.2022) στο Λος Άντζελες. Ο εκπρόσωπός του 27χρονου Αμερικανού τραγουδιστή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε απάντησε στο αν θα ακυρωθούν τα lives.

Δεν είναι λοιπόν σαφές εάν ο Τζάστιν Μπίμπερ θα χρειαστεί να επαναπρογραμματίσει επιπλέον ημερομηνίες λόγω της διάγνωσής του με κορονοϊό. Μέχρι στιγμής πάντως ούτε ο ίδιος, ούτε η ομάδα, του έχουν σχολιάσει δημόσια τη θετική διάγνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίμνη Περδίκκα: θρίλερ με αγνοούμενο άνδρα (εικόνες)

Γυναικοκτονία στα Ιωάννινα: Σκότωσε την σύζυγό του μετά από καβγά

ΑΑΔΕ: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από νυχτερινό κέντρο