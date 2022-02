Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το εσωτερικό του πλοίου

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στο πλοίο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι διασώστες είναι ιδιαιτέρως δύσκολες.



Σε εξέλιξη συνεχίζουν να βρίσκονται από εξειδικευμένα συνεργεία και στελέχη της ΕΜΑΚ οι έρευνες στο πλοίο «Euroferry Olympia» για τον εντοπισμό των 10 αγνοουμένων.

Στο εσωτερικό του πλοίου δεν υπάρχουν φλόγες παρά μόνο καπνοί, ενώ το σκάφος έχει οδηγηθεί ρυμουλκούμενο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας, όπου ρυμουλκά σκάφη συνεχίζουν τις ρίψεις νερού για να επιτευχθεί η ψύξη των μεταλλικών επιφανειών και η πτώση των θερμοκρασιών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι διασώστες είναι ιδιαιτέρως σκληρές λόγω των ακραίων θερμοκρασιών και των επικίνδυνων αερίων που εκλύονται. Ενδεικτικές είναι άλλωστε και οι αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το kathimerini.gr, στις οποίες αποτυπώνεται η καταστροφή που έχει προκληθεί.

Όσον αφορά στις έρευνες, όπως εξηγούν καλά ενημερωμένες πηγές στο kathimerini.gr, συνεχίζονται αδιάκοπα ωστόσο αυτό που δυσκολεύει το έργο των σωστικών συνεργείων είναι, εκτός από τις τεράστιες θερμοκρασίες, και ο πολύ μεγάλος όγκος του πλοίου.

«Οι έρευνες που έχουν γίνει είναι εκτεταμένες. Υπάρχουν όμως κομμάτια του πλοίου στα οποία θα πρέπει να γίνει ‘εκτόνωση’ για να μπουν διασώστες. Κυρίως στο πίσω μέρος του πλοίου και χαμηλά, δηλαδή εκεί όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μιλάμε για 1.000 βαθμούς Κελσίου. Εκτός αυτού υπάρχουν συμπιεσμένα αέρια που με το που βρουν οξυγόνο θα αρχίσουν να δημιουργούν μικροεκρήξεις. Σε αυτά τα σημεία επιχειρούν οι άνθρωποι 15, 20 λεπτά και αποσύρονται λόγω των ακραίων συνθηκών» ανέφεραν χαρακτηρισικά.

Στη συνέχεια, οι ίδιες πηγές, εξήγησαν πως μετά τον εντοπισμό, χθες Κυριακή, του 21χρονου Λευκορώσου στη πρύμνη του πλοίου, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση καθώς, μετά τη διάσωσή του, ο άνδρας ανέφερε πως άκουσε και άλλους ανθρώπους να καλούν σε βοήθεια, ωστόσο από τις έρευνες στο σημείο δεν εντοπίστηκαν ούτε ζωντανοί, ούτε νεκροί.

«Στο σημείο που βρέθηκε ο 21χρονος έγινε μεγάλη έρευνα αλλά δεν εντοπίστηκε κανείς. Το μέρος έγινε φύλλο και φτερό χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ίσως οι άνθρωποι να μετακινήθηκαν σε άλλο σημείο. Πάντως οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να ψαχτεί το πλοίο σπιθαμή προς σπιθαμή. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν είχε βγει στη στεριά γιατί έτσι θα υπήρχαν περισσότεροι δίοδοι εισόδου για τους διασώστες» σημείωσαν.

H δύναμη της ΕΜΑΚ που βρίσκεται, ήδη, στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το πλοίο αναμένεται να ενισχυθεί σήμερα από 42 έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα επιχειρήσουν σε όλο το πλοίο προκειμένου να εντοπίσουν τους αγνοούμενους.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνει προσπάθεια για τη διάνοιξη των πορτών στα γκαράζ του πλοίου, όπου οι πόρτες είναι πυροστεγείς και έχουν κλείσει.

