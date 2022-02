Κοινωνία

Πάτρα - Θάνατος τριών κοριτσιών: τι απαντά ο ιατροδικαστής

Για το γεγονός μίλησε και ο πατέρας της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Ολοένα και περισσότερο απασχολεί η υπόθεση της 9χρονης Τζωρτζίνας από την Πάτρα. Η υπόθεση της μικρής αναμένεται να ρίξει φως στην τραγωδία με τον θάνατο των τριών κοριτσιών μέσα σε τρία χρόνια.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκος Καρακούκης, με επιστολή του διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας από την Πάτρα.

Στην επιστολή του ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής αναφέρει:

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο site protothema.gr την 21/2/2022 και περί ώρα 18.00 με τίτλο «Σοκ Έγκλημα ο θάνατος της Τζωρτζίνας-Εισέπνευσε τοξικό αέριο» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα οι έρευνες συνεχίζονται.

Αθήνα 21/2/2022

Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Νικόλαος Γ Καρακούκης

Διδάκτωρ Ιατροδικαστικής ΕΚΠΑ».

Ο πατέρας των τριών παιδιών, δήλωσε πως το δημοσίευμα αυτό είναι «fake» και πως προτίθεται να κινηθεί νομικά. Από την πρώτη στιγμή ο Μάνος Δασκαλάκης μιλώντας στο thebest.gr έκανε λόγο για ψευδή διαρροή όπως και οι δικηγόροι της οικογένειας Γιάννης Κόττας και Δημήτρης Καράμπελας.

