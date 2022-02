Αχαΐα

Πάτρα – Μητέρα τριών κοριτσιών: “Ψάχνουν... ντε και καλά για δολοφόνο”

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και οι απειλές στην οικογένεια. Τι δήλωσε η μητέρα των τριών κοριτσιών.



Η υπόθεση με τους θανάτους των τριών νεκρών κοριτσιών της οικογένειας στην Πάτρα έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ σε εξέλιξη είναι και η έρευνα της Αστυνομίας

Χθες η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Η μητέρα των τριών κοριτσιών σε δήλωσή της στο pelop.gr αναφέρει: «Γιατί είπε ότι στην περίπτωση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έκαναν λάθη; Αφού τον συνέλαβαν τον Μπάμπη τελικά… Δεν ξέρω τι να πω; Ψάχνουν… ντε και καλά για δολοφόνο, όσοι γράφουν και σχολιάζουν».

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ ανέφερε: «Η Ελληνική Αστυνομία με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό διερευνά την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα, ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Διευκρινίζεται ότι όσα αναφέρονται σε ΜΜΕ για την εξέλιξη των ερευνών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες».

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Κόττας, ανέφερε πως οι γονείς δέχτηκαν απειλές. Συγκεκριμένα, όπως είπε οι γονείς έλαβαν ένα μήνυμα στο οποίο καλούν κόσμο να μεταβούν έξω από το σπίτι της οικογένειας να βρουν τη μητέρα και να τη λιντσάρουν και άλλα απειλητικά μηνύματα από χρήστες του διαδικτύου.

