Θάνατος τριών αδελφών: οι απειλές στην οικογένεια και η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Τα απειλητικά μηνύματα που δέχονται οι γονείς. Τι ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται για τους θανάτους των τριών κοριτσιών στην Πάτρα συνεχίζονται, φαίνεται πως οι γονείς δέχονται απειλητικά μηνύματα μέσα από τα social media.

Μάλιστα, ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Κόττας μίλησε στο pelop.gr, ανέφερε πως οι γονείς δέχτηκαν ένα μήνυμα στο οποίο «καλούν κόσμο να μεταβούν έξω από το σπίτι της οικογένειας να βρουν τη μητέρα και να τη λιντσάρουν» και άλλα απειλητικά μηνύματα από χρήστες του διαδικτύου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, το «Εγκληματολογικό» της Ασφάλειας Αθηνών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη διενέργεια καταθέσεων από γιατρούς. Οι γιατροί του Νοσοκομείου «Παίδων» θα κληθούν πρώτοι, καθώς η κατάθεσή τους αναμένεται να ρίξει φως την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή της διαψεύδει όσα αναφέρονται σε διάφορα μέσα για την εξέλιξη των ερευνών.

"Η Ελληνική Αστυνομία με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό διερευνά την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα, ύστερα από παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών. Διευκρινίζεται ότι όσα αναφέρονται σε ΜΜΕ για την εξέλιξη των ερευνών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες."

