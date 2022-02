Αχαΐα

Πάτρα - Μητέρα τριών κοριτσιών: “Ας ψάξουν ό,τι θέλουν…”

Το ξέσπασμα της μάνας που έχασε τα τρία της κοριτσάκια. Συνεχίζονται οι έρευνες της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.



Η έρευνα για την οικογενειακή τραγωδία με τα τρία νεκρά κοριτσάκια στην Πάτρα, συνεχίζεται.

Μετά την Εισαγγελική παρέμβαση για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών σε διάστημα τριών ετών και την ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αθηνών, έντονη ήταν φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκταφής της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Το βέβαιο, μέχρι στιγμής είναι ότι, δεν υπάρχει κάποιο ύποπτο πρόσωπο στην υπόθεση, το πλήθος των ερωτημάτων, ωστόσο που προκύπτει αναγκάζει τις Αρχές να ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση κι έτσι οι έρευνες θα κινηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Με βάση την εντολή για την διενέργεια της Προκαταρτικής Εξέτασης, πρόκειται να κληθούν για να καταθέσουν οι γονείς των τριών κοριτσιών, οι ιατροδικαστές που συνέταξαν εκθέσεις για τους «μυστηριώδεις» θανάτους και οι γιατροί των παιδιών.

Εκκρεμούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις από τις οποίες - όπως είπε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων - ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις, αλλά περίπου σε ένα μήνα.

Η μητέρα των τριών παιδιών Ρούλα Πισπιρίγγου μίλησε για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις στην εφημερίδα Πελοπόννησος.

Αναφορικά με την εκταφή δήλωσε πως δεν έχει πληροφορηθεί το παραμικρό. Μάλιστα εξέφρασε την απορία της για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, αφού όπως είπε, η Τζωρτζίνα πέθανε στα τέλη Ιανουαρίου και έχει γίνει νεκροοψία. «Γιατί να βγάλουν το παιδί; Για ποιο λόγο;» ήταν η πρώτη της αντίδραση.

Η κ. Πισπιρίγγου παρακαλεί «να σταματήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σταματήσουν να μιλάνε για τα παιδιά μου, όσοι δεν τα έχουν καν εξετάσει και καλούνται από δημοσιογράφους να μιλήσουν γενικά και αόριστα».

«Ας ψάξουν ό,τι θέλουν. Εδώ έφθασαν στο σημείο να κατηγορούν… Δηλαδή η Ιριδα, ένα παιδί που είχε πρόβλημα εκ γενετής, ακόμη και γι’ αυτό λένε διάφορα. Εγώ φυσικά ζητώ να γίνει έρευνα. Η οικογένεια θέλει να γίνει έρευνα. Και θέλει έρευνα για να σταματήσουν οι εικασίες. Θέλουμε να ηρεμήσουν τα παιδιά μας», είπε κ. Πισπιρίγγου.

