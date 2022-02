Κοινωνία

Θάνατος τριών αδερφών - Λέων: Είναι νωρίς για να συζητάμε για εκταφή

Όλα όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.

Ραγδαίες ειναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα που έχασαν αιφνίδια τη ζωή τους μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Μετά την Εισαγγελική παρέμβαση για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών και την ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αθηνών, έντονη ήταν φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εκταφής της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Σο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Γρηγόρης Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε μεταξύ άλλων πως "είναι νωρίς για να συζητάμε για εκταφή για τον τρίτο θάνατο όταν πριν από λίγο έγινε νεκροψία νεκροτομή. Εάν εμφανιστεί κάτι στα αποτελέσματα τότε ίσως χρειαστεί εκταφή και των σορών των άλλων δύο κοριτσιών".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρωτοφανή αυτή υπόθεση και τόνισε: "Όταν μία υπόθεση έχει πάρα πολλά ερωτηματικά το μείζον είναι να λύσουμε το τρίτο περιστατικό το οποίο είναι εκείνο που μπορεί να μας δώσει απαντήσεις και αναλόγως με τα πορίσματα να ανατρέξουμε και στις υπόλοιπες σορούς...Αιφνίδιοι θάνατοι παιδιών γίνονται πολύ συχνά όταν έχουμε συγγενείς ανωμαλίες του καρδιαγγειακού συστήματος.... Αυτό δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση καθώς δεν είναι κοινή η αιτία θανάτου και στις τρεις περιπτώσεις των παιδιών."

Επίσης τόνισε πως μέσα στο μήνα θα έχουμε τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα και αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα έχουμε πολύ συντομότερα.

