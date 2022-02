Κόσμος

Ουκρανία: Η Λετονία στέλνει αντιαεροπορικούς πυραύλους στο Κίεβο

Έρχονται οι πρώτες κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία είχαν γνωστοποιήσει πως θα έστελναν βοήθεια στην Ουκρανία.

Ολοένα και συσπειρώνεται το μπλοκ των ανατολικών χωρών κόντρα στη Ρωσία.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το διάγγελμα του Πούτιν για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς αλλά και τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης, η Λετονία θα στείλει την Τρίτη αντιαεροπορικούς πυραύλους στην Ουκρανία, όπως δήλωσε απόψε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος του λετονικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία είχαν γνωστοποιήσει εδώ και έναν μήνα ότι θα έστελναν στην Ουκρανία αμερικανικούς αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, αφότου έλαβαν τη σχετική άδεια από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Λιθουανία έστειλε αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger στις 13 Φεβρουαρίου και η Εσθονία πυραύλους Javelin την Παρασκευή.

Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των αποσχισθεισών περιοχών στην Ουκρανία:

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα εκδώσει σύντομα εκτελεστική εντολή η οποία θα απαγορεύσει τις "νέες επενδύσεις, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση από Αμερικανούς, προς, από ή στις" δύο αποσχισθείσες φιλορωσικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε ως ανεξάρτητες οντότητες νωρίτερα απόψε, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το διάταγμα θα προβλέπει επίσης την επιβολή κυρώσεων "σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας", δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σε ανακοίνωση.

Η Ψάκι είπε ότι έρχονται περισσότερα μέτρα και δήλωσε ότι αυτά είναι ξεχωριστά από τις κυρώσεις που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους ετοιμάζουν αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Η αμερικανική προεδρία έκανε γνωστό επίσης ότι μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τζο Μπάιντεν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου 'Ολαφ Σολτς άρχισε στις 22.17 ώρα Ελλάδας.

