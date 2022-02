Κόσμος

Ουκρανία: ο Πούτιν στέλνει στρατό σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην κρίση της Ουκρανίας. Η Ρωσία στέλνει και επίσημα στρατό στις αυτονομημένες περιοχές και η Δύση έχει μπει σε κατάσταση συναγερμού.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς με νέο προεδρικό διάταγμα του ο Βλαντιμίρ Πούτιν στέλνει και επίσημα "ειρηνευτικό" στρατό στις αυτονομημένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει ρωσικές «ειρηνευτικές δυνάμεις» στις δύο αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε νωρίτερα απόψε με διάταγμά του.

Εικόνες νωρίτερα με ρώσους κατοίκους της περιοχής να πανηγυρίζουν την απόφαση αυτή του Κρεμλίνου έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οι χώρες της Δύσης, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς πλήττεται η εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας και μία πολεμική σύρραξη είναι προ των πυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη καταφτάνουν οι πρώτες δυνάμεις από τη Ρωσία και αναμένονται οι εξελίξεις.

