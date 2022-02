Life

“The 2Night Show” – Μικρούτσικος: Έχω φάει πολύ ξύλο… από τον Τύπο

Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε για τον θάνατο του αδερφού του και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη δική του υγεία.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2night show" του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μίλησε για τις περιπέτειες της υγείας του, για την απώλεια του αδερφού του, Θάνου Μικρούτσικου, αλλά και την εποχή που παρουσίαζε το "Big Brother" στον ΑΝΤ1.

"Έχω τραβήξει πάρα πολλά με την υγεία μου. Δεν με έχει καταβάλει μέσα μου. Ο άνθρωπος είναι πολύ ανθεκτικός, αλλά αν είναι απρόσεκτος κάνει ένα τσαφ η ζωή και φεύγει από τα χέρια του. Δεν πρόσεχα. Ρουφούσα τη στενοχώρια με το κουτάλι χωρίς να πέσω σε κατάθλιψη. Ένιωθα ότι κάτι έχω και δεν πήγαινα στον γιατρό. Από τη στιγμή που αρρώστησε ο αδερφός μου, πλέον παράτησα τον εαυτό μου γιατί καταλάβαινα το επερχόμενο για τον Θάνο", ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και πρόσθεσε, "Μερικές ημέρες μετά τον Θάνο, αρρώστησα και σχεδόν πέθανα. Έλεγα τελείωσε η οικογένεια Μικρούτσικου".

"Είμαι πολύ χαρούμενος και τυχερός που επιβίωσα. Από εκεί που έφτασα κι από εκεί που ήρθα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτήν την ευκαιρία αλλά δεν βάζω μυαλό, θα μπορούσα να έχω άλλη νοοτροπία. Είμαι το ίδιο ευαίσθητος", είπε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής.

Όσον αφορά στα "χρυσά" χρόνια της τηλεόρασης και την εποχή που παρουσίαζε το "Big Brother" στον ΑΝΤ1, ο Ανδρέας Μικρούτσικος δήλωσε, "Πολλές φορές έχω υπάρξει αιχμή του δόρατος στον ανταγωνισμό των καναλιών κι οι από εκεί, αν έχουν και κομμάτι του Τύπου, σε χτυπούν αλύπητα. Όταν έκανα το Big Brother, ήταν πρωτοπόρο με την έννοια ότι ήταν πειραματικό, μια πρόκληση για την κοινωνία. Ότι θα τα δείχνουμε όλα ενώ η κοινωνίας μας είναι διάτρητη".

" Ο Τύπος με είχε σχεδόν εγκληματία. Είχε βγει η πιο έγκριτη εφημερίδα κι έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα, το φάντασμα του Big Brother. Έτσι ξεκινά το κομμουνιστικό μανιφέστο και το είχαν κάνει παράφραση. Έχω φάει τέτοιο… ξύλο", ανέφερε ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής.

